Elon Musk’ın sıradaki projesi düşünce gücü ile çalışan otomobil mi olacak?

Bilim kurgunun on yıllardır film, dizi ve romanlar ile hayatlarımıza soktuğu yapay zeka günümüzde bir kurgu öğesi olmaktan uzaklaşıp hayatlarımızın bir gerçeği olmaya adım adım yaklaşıyor.

Yapay zeka teknolojisi adına yaşanan gelişmeler, insansı robotların bugünün çalışanlarının yerini alacağı endişelerine neden olurken bu tehdide karşı insanı robotlaştırma seçeneği adına atılan bir adım ezber bozmaya aday.

Tesla ile elektrikli otomobil üreten, SpaceX ile uzay seyahatlerin seyrini değiştirmeye çalışan ve Hyperloop ile toplu taşımada çığır açmayı hedefleyen Elon Musk, geçtiğimiz günlerde son projesini duyurdu: İnsan beynini bilgisayar ara yüzlerine bağlamak.

Geçtiğimiz yıllarda Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ile yapay zeka konusunda çok konuşulan bir tartışmaya giren Elon Musk geleceğe karamsar bakan ama sadece pesimist olmakla kalmadan adım atan bir isim.

NeuraLink kısa vadede felçli hastalar için teknolojik çözümler geliştirmeyi hedefliyor. Musk ise projenin nihai amacının "insanüstü bilinç" olduğunun altını çiziyor.

Daha önce pek çok farklı platformda yapay zekanın insanlık için en büyük tehlike olabileceğinin altını çizen Musk, insanoğlunun bilgisayarlar tarafından ele geçirilmesinin önüne geçebilmek adına yapılabilecek yegane şeyin bilgisayarların insan beyni ile birleşebileceği bir sistem olacağı görüşünde.

Başka bir deyişle Musk, akıllanan makinaların gelecekte ortaya çıkarabileceği tehdide karşı insanoğlunu korumak için onu robotlaştırmak niyetinde.

Elon Musk, NeuraLink adlı şirketinin insan beynini bilgisayar ara yüzlerine bağlayacak teknolojiler üzerinde çalıştıklarını resmen duyurdu. Maymunlar üzerinde yapılan deneylerinde bilgisayarların beyin gücüyle kontrol edilmesini başardıklarını belirten Musk, insanlı deneyler için başvurularını yaptı.

Neuralink’in geliştirdiği cihaz, üzerinde 3 binden fazla elektrot barındırıyor. Her elektrot ise bin nöronun aktivitesine izleyebilecek kapasiteye sahip. Musk’ın şirketinin bu projesini bir adım öteye taşıyabilmesi için İnsanlar üzerinde deneylerin başlaması olmazsa olmaz. Bunun için ise ABD Gıda ve İlaç Düzenleme Kurumu'nun (FDA) onayı gerekiyor.

FDA Musk’ın istediği onayı verir ise insanoğlunun robotlaşması yolunda ilk adım da atılmış olacak. Peki yapay zeka ile doğal zekanın birleşmesi ile neler değişecek?

Projenin nihai amaçlarından bir tanesi de zihin gücü ile kurulan bağlantılar ile cihazları kontrol etmek. Haliyle Elon Musk’ın söz konusu projesinin gelecekte sahibi olduğu Tesla ile birlikte bir proje geliştirmesi pek şaşırtıcı olmaz.

Tam otonom araçların kullanıma girmesi ile insan faktörünün denklemden çıkması sayesinde trafik kazalarında ciddi bir düşüş bekleniyor.

Bugün Konvansiyonel yöntemler ile kullandığımız otomobillerin sesli komutlar ile kullanılabileceği Siri, Alexa ve Google Asistan gibi uygulamaların çıkması sonrası bir süredir tartışılan konulardan biri.

Akıllı telefonlarımızda kullanıcı alışkanlıklarımızı değiştiren dijital asistanlar teorik olarak otonom araçlara da entegre edilebilir. Ancak bu projenin önünde çok ciddi bir engel var o da zaman.

Özellikle acil durumlarda otomobile verilecek komutlar için sesli kullanım yeterince hızlı bir yöntem olmayabilir. Sesli komuttan daha hızlı olan şey ise beynimiz.

Gelecekte otomobillerimizi beynimizde yer alacak elektrotlar ile kullanmak bugünden bakıldığında teorik olarak mümkün. Beyninizde yer alan elektrotlar sayesinde zihniniz bugün akıllı telefonunuzun otomobilinize bağlanması gibi aracınıza bağlanabilecek.

Bu sistem sayesinde sürücü koltuğunda oturmanıza, fiziksel olarak otomobilinizi kullanmanıza gerek kalmadan aracınızı sürebileceksiniz. Tabi bunun için önce 5. seviye sürücüsüz araç yani başka bir deyişle tam otonom araçların hayatımıza girmesi lazım.

Farklı sürüş programlarını barındıran ve insana ihtiyaç duymadan yapay zeka seviyesine yani 5. seviye sürücüsüz araç teknolojisine ne zaman ulaşacağımız dair hala pek çok fikir ayrılığı mevcut.

Pek çok şirket en iyi ihtimal ile bunun için 2022 yılını gösterse de 5. seviye sürücüsüz araçlar için 2019’un sonu veya 2020 yılını gösteren Musk bu konuda da oldukça sabırsız.