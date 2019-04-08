Futbolun yeni yıldızları VR ile mi antrenman yapacak?

Gelişen teknoloji sadece hayatımızı kolaylaştırmıyor günlük hayatımızı da köklü bir şekilde değiştiriyor. Görünen o ki gelişen teknolojinin hayatın her alanında yer almaya başlaması futbolda da köklü bir değişikliğe sahne olacak.

Futbol tarihinde milyonların unutamadığı, 1986 Dünya Kupası'nda Arjantin'in yaşayan efsanesi Maradona'nın İngiltere'ye attığı gol ya da İstanbul'da oynanan 2005 Şampiyonlar Ligi finalinde 3-0'dan 3-4'e dönen Liverpool AC Milan maçı gibi ikonik anlar vardır.

Bir futbolcu olarak bu tip olayların başrolünde yer almak kuşkusuz paha biçilemez bir şans. Peki bu anları yeniden sahneleyerek genç oyuncuları eğitmek mümkün mü? Rezzil ve Incisiv Sport’un geliştirdiği yazılıma bakılırsa mümkün.

Sistem futbolcuların ayaklarının ve bacaklarının pozisyonunu izlemek için ayakkabılara ve koruyucu kılıflara bağlı birkaç Vive Tracker'in yanı sıra HTC Vive Pro kulaklıklı mikrofon setiyle çalışıyor. Oyuncuların her hareketi bu sayede kayıt altına alınabiliyor.

Bir süredir farklı turnuvalar da kullanıma giren VAR sistemi teknolojinin futbolu nasıl dönüştürdüğünün canlı örneği. Ancak HTC Vive Pro ile çalışan VR (Sanal Gerçeklik) sistemi kulüplerin oyuncu eğitme ve antrenman alışkanlıklarını kökünden değiştirmeye aday.

Kullanıcısına sanal bir stadyum ortamı yaratan sistem, istenilen ortamda tıpkı gerçek bir mücadele yaşanıyormuş gibi antrenman yapma imkanı sunuyor. Örneğin daha önce on binlerce taraftar önünde tek bir maça bile çıkmamış genç bir oyuncu bu sistem ile şampiyonlar ligi finalinde sanal da olsa oynayabilecek, hatta binlerce taraftarın uğultusunu bile duyabilecek.

Söz konusu sistem şimdiden Manchester City'nin kaptanı Vincent Kompany, Manchester United ‘ın bazı oyuncuları ve İtalyan devi Juventus tarafından kullanılmaya başlanmış durumda.

Peki sistem nasıl çalışıyor? Rezzil, futbolcuların ayaklarının ve bacaklarının pozisyonunu izlemek için ayakkabılara ve koruyucu kılıflara bağlı birkaç Vive Tracker'in yanı sıra HTC Vive Pro kulaklıklı mikrofon setiyle çalışıyor.

Bu sayede istenilen ortam sanal dünyada yaratılıyor ve futbolcu bu dünyada futbol oynayarak gerçek müsabakalara hazırlanıyor. Sistemde kullanılan sanal top gerçek maçlarda kullanılan ile bire bir aynı ağırlığa sahip, VR seti sayesinde futbolcular için istenilen hava koşulu bile seçilebiliyor.

Futbolcuların her hareketini izleyen ve kayıt altına alan sistem teknik direktörlere daha önce erişemedikleri bir veri tabanı da sunuyor. Örneğin biometrik sensörler sayesinde antrenörler oyuncularının belirli durumlardaki alışkanlıklarını tespit edebilecek ve hatalar gerçek maç oynanmadan belirlenebileceği için çalışmalar bu alanlarda yoğunlaşabilecek.

Sanal gerçeklik sayesinde futbolculara sanal dünyada pek çok senaryoda antrenman yapma olanağı sunulacak. Örneğin kariyerinde hiç profesyonel bir maça çıkmayan genç bir oyuncu Şampiyonlar Ligi finalinde mücadele ediyormuş gibi antrenman yapabilecek.

KALECİLER UNUTULMADI

Ulster Üniversitesi’nde profesör olan Cathy Craig’in kurduğu Incisiv Sport ise kalecilerin gelişimi için bir program hazırlamış durumda. Söz konusu VR programı kurtarılması oldukça güç şutlar ile VR seti ile antrenman yapan kalecileri maçlara hazırlıyor.

FUTBOLCUNUN DATASI KİME AİT OLACAK?

Ancak kullanıcı bilgilerinin depolanması önümüzdeki dönemde daha önce şahit olmadığımız ilginç tartışmalara da ev sahipliği yapabilir. Örneğin birkaç yıl oyunca bu sistem ile antrenman yapmış ve tüm futbol alışkanlığı kayıt altına alınmış bir futbolcu başka bir takıma transfer olduğunda bu datanın sahibi eski kulübü mü yoksa yenisi mi olacak?

Konu ile ilgili henüz bir regülasyon bulunmuyor ve iki kulübün de kendi açılarından dataya sahip olma hakkı bulunuyor. Oyuncunun antrenman bilgilerini elinde bulunduran kulüp oyuncusunu rakip takıma satmış olsa da onunla ilgili en ince bilgilere ev sahipliği yapan datayı elinde bulundurmaya devam edebilir.

Kuşkusuz bu oyuncuyu satın alan kulüp için oldukça tehlikeli bir durum. Zira yeni oyuncusunun tüm artılar ve eksileri oyuncu emekli olana kadar rakip antrenörlerin elinde bulunacak. Bu önümüzdeki dönemde transfer pazarlığında datanın da pazarlık maddesi olmasına neden olabilir.

Kuşkusuz teknolojinin futbolun içine girmesi oyunun kuralları ve alışkanlıkları kökünden değiştirecek kim bilir belki önümüzdeki yıllarda yeni Messi’ler sanal gerçeklik ile futbol oynarken keşfedilecek.