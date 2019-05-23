Google’ı bekleyen en kötü senaryo (Çin’deki tek sorunu Huawei değil)

Henüz arama motorunu Çin pazarına yeniden sokamayı bir türlü sağlayamayan Google’ın Çin ile yaşadığı sorunlara şimdi de Huawei krizi eklendi.

Google, bu haftanın başında Huawei’ye teknik desteği sonlandıracağını, Çin dışındaki Huawei telefonların gelecek Android sürümlerinden yararlanamayacağını duyurmuştu.

Salı günü ise ABD Ticaret Bakanlığı, kara listedeki Huawei'ye uygulanan ticari kısıtlamaların bazılarını 90 gün ertelediğini duyurmuştu. Kuşkusuz bu karar hem Google hem de Huawei’ye kısa bir süreliğine olsa da derin bir nefes aldırdı.

Son birkaç gündür söz konusu karardan Huawei’nin nasıl etkileneceği dünyanın dört bir yanında binlerce haberde masaya yatırıldı. Ancak madalyonun bir de öteki yüzü var: Bu işten Google’ın kaybı ne olur?

Başka bir deyişle en kötü senaryo gerçekleşir ve ABD Ticaret Bakanlığının 90 günlük erteleme kararının sona ermesinin ardından bir uzlaşma olmaz ise bu Google’a nelere mal olur?

Bir başka ABD merkezli teknoloji şirketi Apple’ın aksine Google zaten hali hazırda Çin pazarında derin yara almış durumda.

Zira 2010 yılında Google’ın kurucularından Sergey Brin' in Çin’in totaliter politikalarını ve internet sansürünü eleştirmesi üzerine arama motoru dünyanın en kalabalık ülkesinde erişime kapatılmıştı.

Bu kararın üzerinden 9 yıl geçti ancak Google’ın dünyanın en çok internet kullanıcısına sahip Çin’e geri dönebilmek için yaptığı tüm girişimler hala bir sonuca ulaşabilmiş değil.

Şimdi ise Güney Kore merkezli Samsung’un ardından dünya genelinde en çok telefon satan ikinci şirket olan Huawei’yi kaybetmek Google’ı uzun vadede hiç beklemediği bir duruma sürükleyebilir.

Google Çin’de erişime kapatılan platformlar kervanın tek üyesi değil. Örneğin mikro blog sitesi Twitter’a da Çin’den erişebilmek mümkün değil.

HUAWEI KENDİ İŞLETİM SİSTEMİNİ GELİŞTİREBİLİRSE NE OLUR?

Huawei bir süredir tıpkı Apple gibi kendi işletim sistemine sahip olabilmek için ciddi mesai harcıyordu.

Huawei CEO'su Richard Yu geçtiğimiz yıl Alman Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada Google ekosisteminde yer almayı tercih etmelerine rağmen B planı olarak kendi işletim sistemleri üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu.

Bugün ise İngiliz basınından konu ile ilgili çok konuşulacak bir iddia geldi. Söz konusu haberlere göre, Huawei CEO'su Yu Chengdong, kendi çevresine şirketin kendi işletim sistemini birkaç ay içinde hazır hale getireceği bilgisini verdi.

Yine hala iddia boyutunda olan bilgilere göre, söz konusu işletim sistemi tüm Android uygulamaları ile uyumlu olacak.

EN KÖTÜ SENARYO: TÜM ÇİNLİ ÜRETİCİLER ANDROID'DEN AYRILIRSA NE OLUR?

Kuşkusuz bugünden Huawei kullanıcılarının yeni işletim sistemi ile devam mı edeceği yoksa Android işletim sistemine sahip başka markalara mı yöneleceğini kestirebilmek hayli güç.

Ancak iddia edildiği gibi Huawei bu yıl içerisinde kendi işletim sistemini kullanıma sunabilirse ve kullanıcılarını büyük ölçüde koruyabilirse bu Google’ın yeni ve güçlü bir rakibinin doğması anlamını taşıyacak.

Başka bir deyişle iOS ve Android olarak ikiye ayrılan ve Android’in liderlik koltuğunda oturduğu sektöre güçlü bir rakip girecek.

Google'ın Android kararının Huawei ile mi sınırlı kalacağı yoksa OPPO, Xiaomi ve Meizu gibi diğer Çin merkezli markaları kapsayıp kapsamayacağı da henüz bilinmiyor.

ANDROID'İN KÜRESEL LİDERLİĞİNE SON VEREBİLİR

En kötü senaryoya göre, bu firmalar da Android’den koparılır ya da kendi istekleri Huawei’nin işletim sistemine geçmeye karar verirlerse Google liderliğinden bile olabilir.

Ancak hatırlatmakta fayda var daha önce Samsung ve Nokia gibi şirketler kendini işletim sistemlerini çıkarmış fakat başarılı olamadıkları için geri adım atmak zorunda kalmışlardı.

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