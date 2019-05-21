Huawei için Google'sız bir hayat mümkün mü?

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta ABD merkezli şirketlerinin "ulusal güvenlik tehdidi teşkil eden" ülkelerden telekomünikasyon ürünleri almasını engelleyen kararnameyi imzalamasının ardından Google, dün Çin merkezli Huawei ile işbirliğini sınırlandırdı.

Bugün ise ABD Ticaret Bakanlığı, kara listedeki Huawei'ye uygulanan ticari kısıtlamaların bazılarını 90 günlüğüne askıya aldığını açıkladı.

Söz konusu karar Huawei'nin mevcut akıllı telefonlarının ve tabletlerinin güncellenmesi için gerekli Amerikan yapımı ürünlerin alınmasına 90 gün için izin veriyor. Ancak Huawei, yeni ürün üretmek için lisans onayı olmadan ABD yapımı ürünleri alamayacak.

Yasağı 90 gün erteleyen karar kuşkusuz Huawei’nin kısa bir süreliğine olsa da rahat bir nefes almasını sağladı. Peki bu 90 günün sonunda işler istenildiği gibi gitmez ve Google yasağı kullanıma girerse ne olacak?

Bu senaryo gerçek olması durumunda Güney Kore merkezli Samsung'un arkasından dünyanın en büyük ikinci telefon üreticisi konumunda yer alan Huawei için zor günler başlamış olacak.

Google’ın bu kararının kullanıcı tarafından göreceği tepki şirketin kısa vadeli zararında belirleyici olacak. Zira kısıtlama halihazırda Huawei kullananları kapsamasa da yeni telefon alacaklar için başka markaları tercih etmeleri için yeterli motivasyonu barındırıyor.

Bugün bir telefon almak isteyen bir kullanıcının herhangi bir Android güncellemesinden faydalanamayacağını bile bile tercihini Huawei’den yana yapması oldukça zor. Zira Google'ın bu kararı Android işletim sistemi ile çalışan akıllı telefonlar ve tabletlerde güncelleme sorunu yaşanacağı anlamına geliyor.

Haliyle Google’sız yola devam edecek Huawei’nin global pazarda birincilik hedefi bir yana 2018 rakamlarını tutturması bile zorlaşabilir.

Son yıllarda yakaladığı satış grafikleri ile küresel pazarda Apple'ı geride bırakarak ikinciliğe yükselen Huawei 2018 yılında 200 milyon akıllı telefon satarak kendi rekorunu kırmıştı.

B PLANI A PLANI OLACAK: KENDİ İŞLETİM SİSTEMİNİ GELİŞTİRİYOR

Huawei bir süredir tıpkı Apple gibi kendi işletim sistemine sahip olabilmek için ciddi mesai harcıyordu. Huawei CEO'su Richard Yu geçtiğimiz yıl Alman Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada Google ekosisteminde yer almayı tercih etmelerine rağmen B planı olarak kendi işletim sistemleri üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu.

Geçtiğimiz hafta Trump’ın imzaladığı kararname sonrası japon basınına konuşan Huawei Kurucusu Ren Zhengfei ise “Zaten böyle bir duruma karşı hazırlanıyorduk” ifadelerini kullanmıştı.

Kısacası Huawei olası Android vetosuna karşı bir süredir kendi iştetim sistemi için tabiri caizse gaza basmış durumdaydı. Görünen o ki şirketin bu projede ne aşamada krizin Huawei ne denli etkileyeceğinde kritik bir yere sahip olacak.

Bu karar sonrası başarılı bir şekilde kendi işletim sistemine geçiş yapan Huawei krizi fırsata da çevirebilir. Ancak olası bir terslikte arafta kalan Android kullanıcılarının şirketi terk etme olasılıklarının faturası ise şirkette hayli ağır yaralar açabilir.

Ancak hatırlatmakta fayda var daha önce Samsung ve Nokia gibi şirketler kendini işletim sistemlerini çıkarmış fakat başarılı olamamıştı.

Huawei stabil bir işletim sistemi geliştirmeyi başarsa dahi ABD merkezli Google, Facebook ve Microsoft gibi firmaların uygulamalarını benzer bir yasak nedeniyle çalıştırması engellenirse bu da firmanın başını bir hayli ağrıtabilir.

Huawei'ye çeşitli sektörlerde yasak uygulayan ülkelerin (ABD, Japonya, Tayvan, Avustralya) küresel GSMH'dan aldıkları pay yüzde 32.6 seviyesinde. Yasak kararı alma ihtimali olan ülkeler (Yeni Zelanda ve Kanada) için ise bu oran yüzde 2.3.

GOOGLE'I NASIL ETKİLEYECEK?

Google'ın bu adımının sadece Huawei ile mi sınırlı kalacağı yoksa OPPO, Xiaomi ve Meizu gibi diğer Çin merkezli markaları kapsayıp kapsamayacağı henüz bilinmiyor.

Huawei çareyi kendi işletim sistemini geliştirmekte bulur ve başarı sağlarsa iOS ve Android olarak ikiye bölünen sektörde 3'üncü bir liman olacak ve Android cephesi hatırı sayılır miktarda kullanıcı kaybedecek.

Google'ın gelirindeki önemli kalemlerden birisinin reklam olduğunu düşünürsek Android cephesinin kullanıcı kaybetmesi ABD merkezli teknoloji devine eksi gelir olarak yansıyacak.

Diğer Çin merkezli firmaların Huawei'nin izinden gitmesi halinde ise bu kayıp şirketin son dönemde karşılaştığı en büyük kriz anlamına bile gelebilir.

KARAR HUAWEI KULLANICILARINI NASIL ETKİLEYECEK?

Huawei, Google'ın kararı sonrası yaptığı açıklamada kullanıcılarına güvenlik güncellemeleri ve satış sonrası hizmet sağlamaya devam edeceğinin altını çizdi.

Android cephesinden konu ile ilgili Twitter üzerinden yapılan açıklamada ise "ABD hükümetinin tüm taleplerine uyacağımızı temin etmekle birlikte, Google Play ve Google Play Protect gibi hizmetler mevcut Huawei cihazlarında çalışmayı sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.

Google’ın bu kararı şu an için Huawei marka telefon veya tabletlere sahip olan kullanıcıları etkilemiyor. Ancak bu karar nedeniyle herhangi bir Android güncellemesi geldiğinde Huawei kullanıcıları bu güncellemeden faydalanamayacak. Huawei kullanıcılarının sadece Android’in açık kaynak sürümlerini indirip kullanmaya devam edebilecekleri belirtiliyor.

Henüz konu ile ilgili kullanıcıların kafasındaki soru işaretlerine tam olarak cevap verecek net bir açıklama bulunmasa da Google'ın bünyesinde bulunan uygulama mağazası Google Play, elektronik posta servisi Gmail ve video platformu YouTube’un da Android güncellemesi sonrası Huawei telefonlarda çalışmayabileceği belirtiliyor.

GOOGLE NEDEN BÖYLE BİR KARAR ALDI?

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta Amerikan firmalarının "ABD'ye ulusal güvenlik tehdidi teşkil eden" ülkelerden telekomünikasyon ekipmanları almasını engelleyen başkanlık kararnamesine imza atmıştı.

Söz konusu kararname ile Huawei'ye sert yaptırımların önü açılmış oldu. Google bu kararname sonrası Huawei ile olan iş birliğine kısıtlama getiren karara imza attı.