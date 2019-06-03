Huawei'nin işletim sisteminin önündeki en büyük engel

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz haftalarda ABD merkezli şirketlerinin "ulusal güvenlik tehdidi teşkil eden" ülkelerden telekomünikasyon ürünleri almasını engelleyen kararnameyi imzalamış, bu kararın ardından Google, Çin merkezli Huawei ile işbirliğini sınırlandırmıştı.

Her ne kadar ABD Ticaret Bakanlığı'nın bu kararı 90 günlüğüne ertelemiş olsa da Huawei 'B planı' olarak açıkladığı kendi işletim sistemini geliştirme projesinde tabiri cazise gaza basmış durumda.

Huawei bir süredir tıpkı Apple gibi kendi işletim sistemine sahip olabilmek için ciddi mesai harcıyordu.

Geçtiğimiz hafta bu projeye ait patent başvurusu ortaya çıkan Huawei'nin bugün ise 'ARK OS' isimli mobil işletim sisteminden yeni ekran görüntüleri medyada yer buldu.

Çin merkezli Huawei'nin Google yasağına karşı 'B planı' olarak lanse ettiği işletim sistemi ARK OS'a ait ekran görüntüsü.

Şirkete yakın kaynaklara dayanan iddialara göre, ARK OS 2020 yılında hazır olacak.

Peki Huawei'nin işletim sistemi Android'in yerini tutabilecek mi?

Uzmanlar bu konuda oldukça karamsarlar. Zira Huawei'nin kendi işletim sistemini geliştirmesinin veya bazı temel uygulamaları oluşturmasının şirket için büyük bir sorun yaratmayacağının altını çizen uzmanlar Temel android platformunun veya açık Linux işletim sisteminin Huawei'nin elini kolaylaştıracağı görüşündeler. Ancak bir dönem Firefox OS projesinde görev alan Andreas Gal'a göre, Huawei'nin kendi işletim sistemini kullanıcılara kabul ettirebilmesinin önündeki en büyük engel olarak uygulama mağazasında sunulan üçüncü parti aplikasyonların Android veya iOS seviyesine gelmesinin bir hayli uzun sürecek olması gösteriliyor.

FIREFOX OS’NİN BAŞINA GELEN HUAWEI’NİN DE BAŞINA GELİR Mİ?

Firefox OS'nin zamanında benzer bir sorun ile karşılaştığını söyleyen Gal, uygulama geliştiricileri bu platforma özel uygulama üretmek konusunda ikna edemedikleri için hiçbir zaman istedikleri seviyeye gelemediklerini belirtti.

Huawei'nin kendi işletim sistemine geçerek Android'e rakip olması sonrası Google'ın kendi uygulamalarının bu sistemde yer almasına izin verememe ihtimalinin altını çizen Gal, Google, Gmail, YouTube ve Google'ın harita uygulamasının Huawei kullanıcıları arasında hayli popüler olduğunu anımsatarak söz konusu ambargonun sadece Google tarafından değil diğer ABD'li uygulama sahipleri tarafından da uygulanabileceği görüşünde.

Son yıllarda yakaladığı satış grafikleri ile küresel pazarda Apple'ı geride bırakarak ikinciliğe yükselen Huawei 2018 yılında 200 milyon akıllı telefon satarak kendi rekorunu kırmıştı. Ancak yeni dönemde Huawei'yi kötü günler bekliyor olabilir. Zira TF International Securities analisti Ming-Chi Kuo'ya göre, küresel pazarda en çok telefon satan firma olan Huawei'in satışlarının ayda 10 milyon düşmesi hayli muhtemel.

HUAWEI KENDİ UYGULAMALARINI GELİŞTİREBİLİR

Böyle bir durumda Huawei yüksek maliyeti göze alarak kendi uygulamalarını geliştirme yoluna gidebilir.

Örneğin Amazon Fire tabletlerde orijinal Android sürümü yer almadığı için Google'ın Android için sunduğu uygulamalara ev sahipliği yapamaması şirket tarafından Amazon Store'da bu uygulamaları kullanmaya olanak veren üçüncü parti aplikasyonlara yer verilerek çözülmüştü.

EN BÜYÜK SINAVI O PAZARLARDA VERECEK

Huawei'nin kendi işletim sistemini kullanıma sunduktan Android seviyesine gelinceye kadar yaşayacağı zorluklara değinen Be OS projesinde önemli görev alan Jean-Louis Gassée gelişmekte olan pazarlarda genellikle sunulan servisten ziyade fiyatın ön planda olduğuna dikkat çekiyor.

Bu sayede Huawei'nin bu pazarlarda düşük fiyat politikası ile pek çok kullanıcıyı yeni işletim sistemine adapte edebileceğini belirten Gassée, gelişmiş ülkelerde ise Android seviyesine gelene kadar Huawei'nin ciddi kayıplar yaşayabileceği görüşünde.

Huawei CEO'su Richard Yu geçtiğimiz yıl Alman Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada Google ekosisteminde yer almayı tercih etmelerine rağmen B planı olarak kendi işletim sistemleri üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu.

HUAWEI’NİN BAŞARISI GOOGLE'A PAHALIYA MAL OLABİLİR

Ancak Huawei'nin iddia edildiği gibi 2020'de kendi işletim sistemine geçmesi ve ARK OS'un Android'i aratmayacak bir donanıma sahip olması durumunda bu işin kaybedeni Google olacak.

Zira bu senaryoda iOS ve Android olarak ikiye bölünen sektörde 3'üncü bir liman olacak ve Android cephesi hatırı sayılır miktarda kullanıcı kaybedecek.

Apple'ın iPhone'ları hariç piyasadaki neredeyse her telefonda bulunan ve sektörün lideri konumunda olan Android'in kullanıcı sayısı kaybı ciddi bir gelir kaybı anlamına da gelecek.

Google'ın gelirindeki önemli kalemlerden birisinin reklam olduğunu düşünürsek Android cephesinin kullanıcı kaybetmesi ABD merkezli teknoloji devine her yıl eksi gelir olarak yansıyacak.

Google'ın Android kararının Huawei ile mi sınırlı kalacağı yoksa OPPO, Xiaomi ve Meizu gibi diğer Çin merkezli markaları kapsayıp kapsamayacağı da henüz bilinmiyor.

Yasağın bu şirketleri kapsaması veya bu şirketlerin orta vadede tercihlerini ARK OS'a geçme yönünde kullanmaları durumunda ise bu kayıp şirketin son dönemde karşılaştığı en büyük kriz anlamına bile gelebilir.