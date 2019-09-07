Huawei’nin tanıttığı Kirin 990 ile neler değişecek? (İlk 5G çipset)

Avrupa’nın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA 2019’a 5G rüzgarı damgasını vurdu. Fuarın açılış konuşmasını yapan Huawei CEO’su dünyanın ilk 5G modem entegre edilmiş yongası Kirin 990’ı tanıttı.

Fuarın açılış konuşmasını yapan Huawei Tüketici Elektroniği Grubu CEO'su Richard Yu, sektörün en kompakt 5G akıllı telefon çözümü olarak gösterilen Kirin 990’ı (5G) görücüye çıkardı. Richard Yu, "Rethink Evolution" başlıklı bir açılış konuşmasında Kirin 990’a ev sahipliği yapacak olan telefonları da açıkladı.

19 Eylül’de tanıtılacak Huawei Mate 30 serisi telefonlara güç verecek olan dünyanın ilk 5G çipseti Kirin 990’un kullanıcılar ile buluşması ise Ekim ayında gerçekleşecek. Peki tabiri caizse küçük bir 5G, yapay zeka ve mobil oyun santrali olarak karşımıza çıkan Kirin 990 ile kullanıcıların hayatında neler değişecek?

Kirin 990, akıllı telefonlar için pek çok yeniliği de beraberinde getiriyor. Akıllı telefon sektöründe son yılların trendi kamera sayıların artması. Buna ek olarak pek çok teknoloji devi mesailerinin ciddi bölümünü kullanıcılarına daha iyi fotoğraf ve video performansı sunan cihazlar geliştirmeye harcıyor. Kirin 990’ın kullanıma girmesi ile Huawei bu alanda rakiplerinden daha avantajlı bir konum geçecek.

Zira konu mobil fotoğrafçılığa gelince, Kirin 990 düşük ışıklı ortamlarda daha parlak ve daha net görüntüler yakalamak için blok eşleştirme ve 3D filtreleme (BM3D), profesyonel düzeyde donanım gürültüsü azaltma (NR) özelliklerini de beraberide getiriyor.

HUAWEI'DEN IFA 2019'DA GÖVDE GÖSTERİSİ (HABERE GİT)

Kirin 990 Snapdragon 855’ten daha iyi bir performansa ev sahipliği yapıyor. Huawei, IFA 2019’da bu iki yonga setinin de Geekbench sonuçlarını paylaştı ve Kirin 990’ın tek çekirdek performansında Snapdragon 855’ten %10, çoklu çekirdek performansında ise %9 daha iyi olduğunu gözler önüne serdi.

Kirin 990 videolarda ise daha doğru ses işleme için çift alanlı video NR kullanan ilk işlemci olma özelliğini taşıyor ve 30 FPS’te 8K video kaydını destekliyor.

Ayrıca yapay zeka segmentasyonu temel alan gerçek zamanlı video işleme ve görüntü oluşturma gibi özelliklerle görüntü renk çerçevesini çerçeveye göre ayarlayıp sinema kalitesinde görüntüler sunabiliyor.

Benchmark sonuçlarına göre Qualcomm’un amiral gemisi yongası Snapdragon 855’ten daha iyi bir performansa sahip olan Kirin 990, dünyanın ilk 5G modem entegre edilmiş yongası.

Kirin 990 (5G), hem bağımsız olmayan hem de bağımsız mimarileri ve TDD / FDD tam frekans bantlarını destekleyen ve çeşitli ağların donanım gereksinimlerini karşılamasını sağlayan ilk tam frekans 5G SoC olarak rakiplerinden ayrılıyor.

KIRIN 990 İLE GELECEK MATE 30’UN DONANIMI NASIL OLACAK?

Kirin 990’a ev sahipliği yapacağı kesinleşen Huawei Mate 30’un 6.71 inç'lik AMOLED ekran ile gelmesi bekleniyor. Huawei’ye yakın kaynakların iddiasına göre Çin merkezli firma bu telefonda da 50x dijital zoom ve 5x optik zoom sunacak. Enerjisini 4 bin 200 mAh’lık bataryadan alacağı belirtilen modelin 6 GB ya da üzeri RAM’e sahip olaması bekleniyor.

Kirin 990, 2.86 GHz'e kadar baskın bir frekansa sahip iki ultra büyük çekirdek, iki büyük çekirdek ve dört küçük çekirdek içeren üç seviyeli bir güç verimliliği yapısına sahip. Ek olarak, Kirin 990 16-çekirdekli Mali-G76 GPU ve akıllı işlem süreci dağıtımı için etkili bir bant genişliği tasarrufu ve düşük güç tüketimi sağlayan yeni sistem düzeyinde Akıllı Önbellek kullanıyor.

5G TÜRKİYE’DE NE ZAMAN KULLANIMA GİRECEK?

Geçtiğimiz dönemde TBMM Başkanlığına sunulan On Birinci Kalkınma Planı'na (2019-2023) göre, elektronik sektöründe Ar-Ge'ye dayalı rekabetçi üretim ve ihracatın artırılması hedefleniyor. 2020 yılında ise Türkiye’nin belirli bölgelerinde ilk 5G kullanımına geçilmesi hedefleniyor.

IFA 2019 kapsamında konuşma şansı yakaladığım Huawei’nin Tüketici Ticaret Grubu’nun CEE, Nordic ve Kanada Bölgeleri Başkanı, 2020 yılında dünya genelinde 5G kullanımının başlayacağını ve Türkiye’nin de bu alanda adım atan ilk ülkelerden biri olacağına inandığını belirtti.

5G NE KADAR HIZLI OLACAK?

5G için hedeflenen indirme hızı saniyede 10 gigabite. Elbette 5G'nin hızı da binalar, duvarlar, diğer sinyaller gibi faktörlerden olumsuz etkilenecek ve büyük olasılıkla bu hıza pek yaklaşmayacak. Ancak buna rağmen 4G'den çok daha hızlı olacak.

Geçtiğimiz ay BTK’nın test için tahsis ettiği frekans üzerinden İstanbul Tepebaşı Plaza’da 5G destekleyen ticari cep telefonu üzerinden yapılan test ile 3.5GHz bandında 2,283 Gbps hıza ulaşıldı.

Bu kullanıcı açısından şu anlama geliyor; bu hıza sahip bir 5G cihaz ile 2 saatlik bir filmi 7 saniyede indirebilirsiniz, 12 şarkılık bir albümü 0,2 saniyede indirebilirsiniz, 10 bölümlük kısa bir dizinin bir sezonunu 30 saniyede indirebilirsiniz.