İlk katlanabilir telefon Türkiye’de! (Galaxy Fold ön inceleme)

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un, dünyanın ilk katlanabilir telefonu Galaxy Fold Türkiye’de. İlk diyoruz zira Huawei aynı dönemde Mate X isimli katlanabilir modelini tanıtmış ancak Samsung elini hızlı hızlı tutarak birkaç gün olsa da telefonu ilk tanıtan şirket olmuştu.

Haliyle ilk katlanabilir telefon unvanı da Galaxy Fold’un olmuş durumda. Geçtiğimiz aylardaki lansmanda hiçbir gazetecinin cihaza dokunmasına izin verilmemişti.

Samsung sonunda bu yasağı ortadan kaldırdı ve önümüzdeki aylarda Türkiye’de satışa çıkacak olan cihazı kısa süreliğine olsa da test etme imkanı sundu.

Galaxy Fold, 7nm işlemci ve 12GB RAM'e sahip. Cihaz, Türkiye’de Yıldız Grisi, Kozmos Siyahı ve Astro Mavisi olarak adlandırılan 3 farklı renkte satışa sunulacak.

Bir dönem küçülme trendine giren telefonlar akıllandıkça boyutları da hızla büyümeye başladı. Bu trendin son üyesi Galaxy Fold yeni konsept ile akıllı telefon anlayışımızı kökünden değiştirmeye aday.

Telefonun en ilgi çeken yanı kuşkusuz kullanıcıların hem telefon hem tablet deneyimi yaşatması.

Galaxy Fold 4.58 inç boyuta sahip ancak açıldığında 7.3 inç boyutunda bir tablete dönüşüyor. Biraz daha netleştirmek adına şöyle bir örnek verebiliriz kapalıyken normal bir telefon büyüklüğünde olan cihaz ekranı açıldığında neredeyse iPad Mini büyüklüğünde bir ekran deneyimi sunuyor. HDR10+ ekran kalitesi ise kuşkusuz telefon üzerinde oyun oynama veya dizi & film izleme deneyimini oldukça ileri bir seviyeye taşıması hayli muhtemel.

Ancak belirtmekte fayda var telefonun geniş ekranına rağmen en can sıkıcı yanı kapalıyken hayli kalın bir telefon deneyimi sunması. Galaxy Fold kapalı konumdayken neredeyse iki adet Galaxy S10 Plus kalındığına sahip oluyor. Kuşkusuz yepyeni bir teknoloji olan katlanabilir telefonlar önümüzdeki yıllarda evrim geçirecek ve daha ince kasalar ile müşterilerine daha kullanışlı bir deneyim sunacak.

Galaxy Fold’un bir diğer dikkat çeken yanı 6 adat kameraya ev sahipliği yapması. Evet yanlış duymadınız tam 6 adet kameraya. Cihazın arka yüzde üç kamera, iç tarafta iki, önde bir kamera bulunuyor. 4 bin 380 mAh batarta değeri ise büyük ekranlı cihazın günlük kullanımını karşılayacak düzeyde görülüyor.

Galaxy F, 4.58 inç boyuta sahip ancak açıldığında 7.3 inç boyutunda bir tablete dönüşüyor. Aynı anda üç ekranın kullanabildiği cihaz ile YouTube, WhatsApp, ve Google'ı aynı anda kullanabiliyorsunuz.

Galaxy Fold’un bir başka eksiği ise artırılabilen depolama alanı sunmaması. Ayrıca bu yılın içinde 5G’nin hayatımıza adım atacağını göz önünde bulundurursak cihazın standart ve 5G destekli olmak üzere iki farklı versiyonunun bulunması hayli ilginç.

Zira ABD fiyatı yaklaşık 2 bin dolar olan cihaza bu meblağlar verildikten sonra 5G’den yararlanamamak oldukça büyük bir eksik. Önümüzdeki dönemde karşımıza çıkacak 5G destekli versiyonun ücretinin bu fiyatın da üzerine çıkabileceği sıkça dile getirilen iddialar arasında

Hazır konu fiyattan açılmışken herkesin aklındaki soru olan Türkiye fiyatını da Samsung yetkililerine sorduk ancak şirket Türkiye fiyatına dair resmi bir açıklama yapma konusundaki sessizliğini korumakta hayli kararlı.

Bu da bize de tahmin yürütmekten başka şans bırakmıyor. ABD fiyatı 1980 dolar olarak açıklanan (bugünkü kur ile 11 bin 400 TL) cihazın Türkiye pazarına 15 – 20 bin TL bandında fir etiket ile girmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Toplantıda verilen bilgiye göre Samsung ülkemizde gelecek ayın başında Galaxy Fold için ön siparişleri almaya başlayacak. Cihazın kullanıcılara teslimatlarının ise mayıs ayının sonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor.

APPLE YİNE GERİDEN GELİYOR

Son yıllarda oyun kurucu özelliğini kaybettiği yönünde eleştirilere maruz kalan Apple, katlanabilir telefon konusunda da sektördeki en büyük rakibi Samsung’un gerisinde kaldı.

Geçtiğimiz haftalarda ilk katlanabilir akıllı telefonu için patent başvurusunda bulunan Apple’ın bu adımı ile şirketin de bu alanda çalışmalarına hız verdiği resmiyet kazanmış oldu.

İlk olarak 2011’de katlanabilir bir telefon için patent başvurusunda bulunan Apple, hala bu projesini nihayete erdirebilmiş değil.