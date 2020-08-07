Instagram etkisi: Reels, TikTok'u tahtından edebilir mi?

Facebook tabiri caizse "biz bu filmi daha önce izlemiştik" dedirten bir adım attı. Daha önce rakip platformlardaki özellikleri kendi bünyesindeki uygulamalara entegre eden ve hatırı sayılır bir başarı gösteren Facebook'un yeni hedefi TikTok.

Instagram 'Reels' isimli uygulamasını aralarında Türkiye'nin de olduğu 49 ülkedeki kullanıcılarının beğenisine sundu. Reels ile tıpkı TikTok'ta olduğu gibi kullanıcılar ses ve efekt kullanarak 15 saniyelik videolar çekebilecek ve bu videoları düzenleyebilecek.

Çin merkezli TikTok'a rakip olarak geliştirilen özellik akıllara Facebook'un kusucusu Mark Zuckerberg'in "Satın alamıyorsan kopyala" sözünü getirdi. Şimdi akıllarda tek bir soru var; daha önce SnapChat'ten alınan 'Hikayeler' özelliği ile rakibine ciddi bir darbe vuran Instagram aynısını TikTok'a da yapabilecek mi?

Reels ile Instagram kullanıcıları ses ve efekt araçlar kullanarak 15 saniyelik videolar çekebilecek ve bu videoları düzenleyebilecek.

Snapchat örneğine baktığımız zaman Facebook'un istediğini aldığını görüyoruz. 2012'de 1 milyar dolara Instagram'ı, 2014'te 19 milyar dolara WhatsApp'ı satın alan Facebook aynı yıl 3 milyar dolar ile SnapChat'in de kapısını çalmıştı.

SnapChat cephesinden istediği yanıtı alamayan Facebook, Instagram'a Snapchat ile hayatımıza giren ‘stories’ (hikayeler) isimli 24 saat sonra otomatik olarak silinen paylaşım özelliğini entegre etmişti.

Facebook'un bu adımının üzerinden 5 yıl geçti. Görünen o ki satın alma girişimi başarısız olan sosyal medya devi bu adım ile Snapchat'e istediği darbeyi vurdu. Zira son yıllarda SnapChat'in emin adımlarla popülaritesini kaybettiğini, Instagram'ıs ise yükselişini izliyoruz.

Statista tarafından Temmuz ayı için hazırlanan rapora göre, SnapChat’in aktif kullanıcı sayısı 400 milyon bandında. Aynı dönemde Instagram’ın aktif kullanıcı sayısı ise yaklaşık 1.1 milyar kişi olarak kayıtlara geçti.

Geçtiğimiz yıl 711 milyon kez akıllı cihazlara indirilen TikTok WhatsApp'ın ardından en çok indirilen 2. uygulama olmuş ve en çok indirilen 5 uygulama içerisinde Facebook'a ait olmayan tek aplikasyon olarak dikkat çemişti.

Şimdi Facebook benzer bir taktiği TikTok'a karşı deniyor. Amaç belli; özellikle gençler arasında hayli popüler olan TikTok'taki kullanıcıları Instagram'a çekmek. Kuşkusuz 800 milyon aktif kullanıcıya ev sahipliği yapan TikTok’u alt etmek SnapChat hikayesindeki kadar kolay olmayacak.

"TikTok'u bırakıp Instagram'a geçer misiniz?" sorusunu TikTok içerik üreticilerine soran Time'ın aldığı cevaplar da bunu kanıtlar nitelikte. Time'ın görüştüğü içerik üreticilerinin çoğu Reels'e bir şans vereceklerini belirtiyor.

Ancak içerik üreticilerinin neredeyse tamamı TikTok'ta kalmaya devam edeceklerinin altını çiziyor. Başka bir deyişle içerik üreticileri iki uygulamayı da aynı anda kullanıp kararlarını deneyimlerine ve reytinglerine göre vermeyi planlıyor.

Bu karar verme döneminde TikTok'un ABD'deki akıbeti de kritik bir rol oynayacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın Microsoft'un TikTok'un ABD operasyonunu satın alması için 45 gün süre vermesi ve satışın gerçekleşmemesi durumunda TikTok'u ABD'de yasaklayacağını belirtmesi sosyal medyadaki kullanıcı dağılımını radikal bir şekilde etkileyebilir.

"Microsoft ya da başka bir firmaya satılmadığı takdirde, TikTok'u 15 Eylül'de kapatacağız" diyen Trump'ın TikTok'u ABD'de yasaklaması Instagram'ın işini hayli kolaylaştıracak.

Microsoft'un ya da başka bir ABD'li şirketin TikTok'un ABD operasyonunu satın aldığı bir senaryoda ise bu mücadelenin kazananını kullanıcı alışkanlıkları ve platformların bu ihtiyaçları ne kadar karşılayabildiği belirleyecek.