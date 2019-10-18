iPhone 11 ile neler değişti? (iPhone 11 inceleme)

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın yeni iPhone modelleri iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max bugün Türkiye'de satışa çıktı.

iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerine kıyasla "uygun" fiyatı ile dikkat çeken iPhone 11 bir yıl önce tanıtılan iPhone XR'ın yerini aldı. Peki yeni nesil iPhone'lar arasında en ucuz fiyata sahip olan iPhone 11 ile neler değişti?

Kağıt üzerinde iPhone 11 ve iPhone XR birbirine bir hayli benziyor. İki model de 6.1 inçlik (1792 x 828 pixel - 326 ppi) LCD ekrana ev sahipliği yapıyor. Ancak dış görünüşü bir kenara bırakırsak iPhone 11 bir önceki modele kıyasla dikkat çeken geliştirmelere ev sahipliği yapıyor.

7 bin 399 TL fiyat etiketine sahip olan iPhone 11'in en dikkat çeken yanı kuşkusuz kamera performansının yenilenmesi. Modelin ön tarafındaki çentikte 12 megapiksel F2.2 TrueDepth selfie kamerası yer alıyor. 4K çözünürlükte 60 fps video çekimine imkan veren söz konusu kamera Doğal, Stüdyo, Kontur, Sahne, Sahne Mono ve High-Key Mono portre ışığı efektlerini de sunuyor.

Sonunda kavuştuğumuz 'Gece Modu' düşük ışıkta hayli başarılı performans sunuyor.

SLOFIE İLE SANİYEDE 120 KARE YAVAŞ ÇEKİM

Ön kamera saniyede 120 kare yavaş çekim yapabiliyor. Çok büyük bir olasılıkla sosyal medyada paylaşımlarında sıkça görmeye başlayacağımız bu özelliğ1 Apple "slofie" (yavaş çekim selfie) diye adlandırıyor.

Video kanadında ise ön kamerası ile 1080p video çekimi yapabilen iPhone XR'nin aksine iPhone 11 sonunda 4K çekim kapasitesine ulaşmış durumda.

ÇİFT KAMERA VE GECE MODU DÖNEMİ

iPhone XR tek arka kameraya ev sahipliği yaparken iPhone 11, 12 megapiksel F2.4 geniş açı ve 12 megapiksel F1.8 ultra geniş açı olmak üzere çiftli kamera sistemine ev sahipliği yapıyor.

iPhone'ların en çok eleştirildiği konu olan gece çekimleri sonunda istenilen seviyeye ulaşmış durumda. iPhone 11'in düşük ışıktaki gece çekim performansının hiç de fena olmadığını belirtmekte fayda var.

iPhone XR suya dayanıklılık konusunda IP 67 seviyesindeydi. Bu sayede cihaz bir metre derinliği geçmediği sürece 30 dakika boyunca su geçirmiyordu. iPhone 11 IP 68 standardına kavuşarak aynı süre boyunca 3 metre derinliğe kadar suya dayanıklılık sağlıyor.

iPhone XR 2019’un en çok satan akıllı telefon modeli olmuştu. Sadece ABD’de akıllı telefon tercihini Apple’dan yana kullanan her 2 kişiden 1’i iPhone XR satın almıştı. Haliyele Apple’ın iPhone 11’den beklentileri bir hayli yüksek.

BATARYA BÜYÜDÜ, PİL ÖMRÜ UZADI

iPhone XR’de 2,942 mAh değerinde batarya karşımıza çıkmıştı. Apple yeni modeli ile pil kapasitesini 3110 mAh'a çıkardı. Bu artış ile iPhone 11 selefine oranla bir saat daha uzun batarya ömrü sunuyor.

Batarya kanadında bir de kötü haber var! iPhone 11 Pro ve 11 Pro Max 18W USB-C hızlı şarj özelliğine sahipken iPhone 11, bir önceki modelde olduğu gibi 5W USB-A şarja ev sahipliği yapıyor.

Piyasadaki en hızlı telefon çipseti olan A13 çipsete sahip olması iPhone 11’i iPhone XR’ye kıyasla daha gelişmiş bir cihaz yapıyor. 'Super Retina XDR' ekran özelliğine sıklıkla vurgu yapan Apple iPhone 11 Pro ve 11 Pro Max'te bu özelliğe yer verirken maalesef sıra iPhone 11'e geldiğinde cömert davranmamış. iPhone 11'in bu anlamda iPhone XR'den bir farkı bulunmuyor.

Yüz taraması ile ekran kilidinin açılmasına imkan tanıyan Face ID kanadında ise ciddi bir iyileştirme söz konusu. iPhone 11, iPhone XR'a oranla daha farklı açılardan kullanıcıların yüzünü daha hızlı bir şekilde algılayabiliyor.

Piyasadaki en hızlı telefon çipseti olan A13 çipset oyun deneyimine de olumlu yansıyor.

iPHONE 11'İN ARTILARI

Cihaz piyasadaki en hızlı akıllı telefon çipseti olan A13 Bionic’e ev sahipliği yapıyor

iPhone 11’in batarya değeri arttı. Haliyle günlük kullanım süresi 1 saat uzadı.

Selfie kamerası 4K video çekebiliyor, saniyede 120 kare yavaş çekim yapabiliyor.

Gece çekim performansı sonunda istenilen düzeye ulaştı.

iPHONE 11'İN EKSİLERİ