iPhone satışları neden düşüyor? (Düşüşü durdurabilecek 7 özellik)

ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın en büyük gelir kalemlerinden birisini oluşturan iPhone son dönemde bir türlü şirketin istediği satış rakamlarına ulaşamıyor.

Canalys’in 2019 yılının ikinci çeyreği için yayınlamış olduğu rapor son bir senede iPhone satışlarında ciddi bir düşüş yaşandığını gözler önüne seriyor. Söz konusu rapora göre, 2018 yılının ikinci çeyreğinde 7.7 milyon iPhone sevkiyatı gerçekleştiren Apple, 2019’un aynı döneminde 6.4 milyon iPhone sevkiyatına imza atabildi.

2019’un ikinci çeyreğinde toplam geliri 53.8 milyar dolar olan Apple’da 2012 yılından bu yana bir ilk gerçekleşti. Düşen iPhone satışları ile 2012’den beri ilk defa iPhone gelirleri (26 milyar dolar) Apple’ın toplam gelirine oranla yüzde 50’nin altında kaldı.

iPHONE SATIŞLARI DÜŞÜYOR, GELİRLER ARTIYOR

Akıllı telefon harici alanlarda gelir kanalları oluşturmaya çalışan Apple, son dönemde giyilebilir ve hizmet tarafında yaptığı yatırımlar ile genel mali tablosunu dengelemeyi başardı.

Apple Watch ve AirPods gibi ürünlerin satış rakamlarındaki artış şirketin düşük iPhone satışlarına rağmen gelirini artırmasını en büyük nedenlerinden biri.

2011 yılında hayatını kaybeden Steve Jobs'dan boşalan koltuğa oturan Tim Cook, Apple'ın sadece iPhone ile para kazanan bir şirket olarak kalmaması gerektiğini bugüne kadar pek çok platformda dile getirmişti.

Şirket her ne kadar iPhone harici hizmetlerinde istediği başarıyı yakalasa da bu akıllı telefon pazarındaki kan kaybının sürdüğü gerçeğini ortadan kaldırmıyor.

2012 yılından beri ilk defa iPhone gelirleri Apple’ın toplam gelirine oranla yüzde 50’nin altında kaldı.

Her geçen yıl artan iPhone fiyatları bu düşüşün sebeplerinden birisi olarak görülüyor. Örneğin 2017’deyeni tanıtılan bir iPhone modelini (iPhone 7) satın almak için ödenmesi gereken ücret 649 dolardı.

2017’de tanıtılan iPhone X için istenilen ücret 999 dolara yükseldi. En son tanıtılan iPhone XS Max ise ABD’de 1099 dolardan başlayan fiyatlar ile satışa sunulmuştu.

Bir diğer neden ise akıllı telefon pazarının gün geçtikçe daha rekabetçi bir alana dönüşmesi. Google'ın piyasaya Pixel modelleri ile giriş yapması, Samsung'un pazardaki liderliği sürdürmesi, Huawei ve Xiaomi gibi Çin merkezli şirketlerin artan etkileri kuşkusuz Apple'ın işini hayli zorlaştırıyor.

Yeni iPhone’ların Android tabanlı rakiplerinin gerisinde kaldığı eleştirisi de son dönemde sıklıkla dile getirilen eleştiriler arasında.

Apple’ın bu algıyı kırması için Eylül ayında tanıtılmasına kesin gözüyle bakılan yeni iPhone modellerinde olması dört gözle beklenen yenilikler ise şu şekilde...

ÇENTİKLİ EKRANA VEDA ETME ZAMANI: iPhone X ile beraber çerçevesiz ekrana geçiş yapan Apple, hala iPhone'ların ön tarafında bulunan çentiği ortadan kaldıran bir model tanıtmış değil. Bu alanda ön kameraya yer veren Apple'ın tercihini ekrana gömülü bir ön kameradan yana kullanması pek çok kullanıcının ortak isteği.

ABD merkezli teknoloji devi Apple yeni iPhone modelleri için geri sayıma geçti. Yeni iPhone modelleri 10 Eylül'de tanıtılacak.

Ancak Apple'ın tercihini Oppo F11 Pro gibi açılır selfie kamerasından yana kullanabileceğini iddia edenlerin sayısı da az değil.

DAHA İYİ ÖN KAMERA: Söz konusu arka kamera olduğunda beklentileri karşılayan Apple, sıra iPhone’ların ön kameralarına geldiğinde rakiplerinin biraz gerisinde. Apple'ın ön kamerada (selfie kamerası) iyileştirmeler yaparak bu kameraların 4K çözünürlüğe ev sahipliği yapması rakipleri ile arasındaki farkı kapatmasında elini güçlendirecektir.

ARKA KAMERALAR 3’LENECEK Mİ: Akıllı telefon sektöründe son yılların trendi kamera sayıların artması. Apple’ın rakiplerinin çoğunun 3 hatta 4 arka kameraya ev sahipliği yapan modellerini tanıtması üzerine şirketin de benzer bir adım atması gerektiği sıklıkla dile getiriliyor.

Henüz resmi bir açıklama bulunmasa da Apple’ın yeni iPhone modellerinin arka tarafında 3 kameraya yer vereceği en çok dile getirilen iddialardan biri.

TOUCH ID GERİ GELMELİ: Parmak izi ile kilit ekranının açılmasına Face ID ile ve da eden Apple'ın ikinci bir opsiyon olarak bu özelliği geri getirmesi bir süredir pek çok kullanıcı tarafından dile getiriliyor.

Apple'ın kaldırdığı bir özelliği kolay kolay geri getirmediğini bilmemize rağmen ekrana gömülü bir Touch ID yeni modelleri hayli cazip hale getirebilir.

APPLE PENCIL DESTEĞİ: Apple’ın ürettiği ilk stylus kalem olan Apple Pencil yaklaşık 4 yıldır hayatımızda. Ancak ürün hala iPhone modellerine entegre edilmiş değil. Geçtiğimiz yıl iPhone XS ve iPhone XS Max’in Apple Pencil desteği ile geleceği sıkça dile getirilen iddialar arasında olsa da Apple bu beklentiyi karşılıksız bırakmıştı.

Yeni iPhone modellerinin tanıtımına birkaç hafta kala aynı iddia yine gündemde. Aynı iddialara göre, Apple Pencil desteğine kavuşan iPhone kullanıcılarının stylus kalemi ayrıca satın almaları gerekecek.

Daha önce Apple'ın henüz tanıtmadığı ürünler ile ilgili yaptığı başarılı tahminler ile adını duyuran Ben Geskin'e göre, iPhone 11 ve iPhone 11 Max 3 arka kamera ile gelecek.

KUTUNUN İÇİNDE GELEN HIZLI ŞARJ: 2 yıl önce hayatımıza giren iPhone 8, 8 Plus ve iPhone X modelleri ile birlikte Apple kullanıcılarına hızlı şarj opsiyonu sunmaya başladı. Ancak Apple bunun için kutunun içinde yeterli donanımı kullanıcılara sunmuyor

Apple hızlı şarjı desteği sunan akıllı telefonlar üretiyor ancak kutu içeriğinde hızlı şarj desteği sunan şarj adaptörlerine yer vermeyerek kullanıcıların bu özelliği kullanabilmeleri için bu ürünü satın alma yoluna

DAHA GÜÇLÜ HIZLI ŞARJ: Apple’ın halihazırda sattığı bu adaptörün değeri 30 Watt. Şirketin akıllı telefon pazarındaki en büyük rakiplerinden Samsung'un son tanıttığı amiral gemisi modeli Note 10 Plus'ta 45 W hızlı şarj desteği bulunduğu göz önünde bulundurulduğunda iPhone’un bu alanda bir iyileştirme yapması pek çok kişinin beklentisi.

DAHA YÜKSEK KAPASİTELİ PİL: Apple'ın tanıttığı iPhone modellerinde bataryanın mAh değerlerini açıklamaya yanaşmasa da ürünler piyasaya çıktıktan kısa bir süre sonra pilin gücü netlik kazanıyor.

Söz konusu batarya değeri olduğunda rakiplerinin biraz gerisinde kalan Apple geçtiğimiz yıl tanıtılan en pahalı iPhone modeli XS Max için tercihini 3 bin 200 mAh'ın biraz altında bir bataryadan yana kullanmıştı.

Son dönemde piyasaya sürülen amiral gemisi modellerin büyük çoğunlukla 4 bin mAh'ın altında bir pile ev sahipliği yapmadığı göz önünde bulundurulduğunda pek çok kullanıcının beklentisi de daha iyi bir pile ev sahipliği yapan bir iPhone modeli.

Lansmana haftalar kala yine yeni iPhone modelleri ile ilgili pek çok iddia ortaya atılmış durumda. Ancak Apple her zamanki gibi lansmana kadar bu konu hakkında açıklama yapmaya yanaşmıyor.