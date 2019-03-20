James Bond bir ilke hazırlanıyor (Elon Musk etkisi)

007 lakaplı İngiliz ajan James Bond kuşkusuz sinema tarihinin eskitemediği ender karakterlerden biri

Seriye 25. filmle veda edecek 51 yaşındaki İngiliz oyuncu Daniel Craig'in oynayacağı son Bond filmi serinin tarihinde bir ilke sahne olacak.

Henüz resmi açıklama bulunmasa da İngiliz basının edindiği bilgiye göre, Bond izleyici karşısına ilk defa elektrikli bir otomobil ile çıkacak.

Casusluk maceralarının yanında ev sahipliği yaptığı son model otomobillerle de çok konuşan Bond'a bu filmde İngiliz lüks ve spor otomobil üreticisi Aston Martin tarihinde ilk kez üretimini yaptığı elektrikli Rapide E modeli eşlik edecek.

Sinema tarihinin en ikonik karakterlerinden biri olan 007'nin bu adımı kuşkusuz elektrikli otomobil dünyası için oldukça kıymetli bir zafer olacak.

Elon Musk, SpaceX’ten sonra 2003 yılında Tesla’yı kurdu. İşletme elektrikli otomobil üretiyor ayrıca enerji depolanması konusunda araştırma yapıyor. Özellikle geniş kitleler için tasarlanan Model 3 adlı elektrikli otomobil şu sıralar Tesla’nın başını ağrıtıyor.

TESLA VE ELON MUSK ETKİSİ

Elon Musk kuşkusuz son dönemin en çok konuşulan isimlerinde biri.

Tesla, SpaceX ve Boring Company ile medyada sıklıkla yer alan Musk yenilikçi birim isim olmanın yanında çok iyi bir pazarlamacı.

Dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy’yi geçtiğimiz yıl ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Üssü'nden fırlatan Elon Musk roketin içine kırmızı renkli bir Tesla yerleştirerek bu olayı medyanın gündemine oturtmayı başararak bunu dosta düşmana kanıtlamıştı. Konu elektrikli model olunca Elon Musk ve Tesla'nın içinde olmadığı bir hikaye anlatmak ise hayli zor.

Son dönemde otomotiv dünyasının devleri rotalarını elektrikli modellere çevirse de sektörün yönünü belirleyen, oyunun kurallarını koyan isimlerden biri kuşkusuz Elon Musk ve şirketi Tesla.

Sadece geçtiğimiz yılki Cenevre Otomobil Fuarı'na baktığımızda bile bu durumu rahatlıkla görebiliriz. Musk'ın Tesla'sı 88. Cenevre Otomobil Fuarı'na katılmamış ancak fuarın gündemi jer şeye rağmen Tesla ve Musk olmuştu.

Zira fuarda elektrikli modelini tanıtan her firma Tesla ile kıyaslanmış, hatta bunu peşinen kabullenen Hyundai fuarın girişine “Sıra sende Elon” yazılı bilboard'u ile uzun süre konuşulmuştu.

ARTIK DEVLER DE OYUNDA

Elektrikli otomobil bir süredir sadece Tesla'nın üzerinde proje geliştirdiği bir alan değil. Tarihleri ve sektördeki payları ile otomotivin devleri olarak adlandırabileceğimiz pek çok şirket bu alanda söz sahibi olabilmek için milyarlarca dolar yatırım yapmaya başlamış durumda.

602 beygir güç üretme kapasitesine sahip olan Rapide E, 0-100 kilometreye 4 saniyede çıkabiliyor. Tam şarj ile 322 kilometre yol kat edebilen model 950 Nm tork üretebilen çift elektrikli motoru sayesinde elektrikli bataryasının azalması durumunda bile tam kapasite gibi performans sağlayabiliyor.

Alman otomobil üreticileri BMW, Audi ve Mercedes, gelecek 3 yılda yaklaşık 40 milyar euro harcayarak, Tesla’nın Model S, SUV Model X ve Model 3’leriyle rekabete girecek.

Sadece Porsche, 2022'ye kadar elektrikli otomobil teknolojisine 6 milyar euro yatırım ile sektörün söz sahibi aktörlerinden olmaya hazırlanıyor.

Japon otomotiv devi Toyota ve Panasonic ise otomotiv sektörü için prizmatik batarya üretecek yeni bir şirket kuruyor. 2020'nin sonunda kurulacak şirkette öz sermaye katılım oranı yüzde 51 Toyota, yüzde 49 Panasonic şeklinde olacak.

Nissan’ın tamamen elektrikli modeli Leaf’in ise 40 binin üzerinde satarak Avrupa’da 2018’in en çok satan elektrikli otomobili olması sektörün istenen satış rakamlarına emin adımlar ile ilerlediğinin kanıtı.

Bond 2020'de vizyona girecek filmde elektrikli otomobil ile izleyici karşısına çıkacak mı bilinmez ama kuşkusuz bunun söylentisi bile tüketici kanadındaki bazı soru işaretlerinin giderilmesi adına kıymetli bir adım.