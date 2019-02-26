Samsung geçtiğimiz hafta Galaxy S serisinin yeni üyeleri S10, S10 Plus ve S10e’yi görücüye çıkardı. ABD’nin San Francisco kentinde düzenlenen etkinliğin yıldızı kuşkusuz henüz satışa sunulmayan ilk katlanabilir akıllı telefon Galaxy Fold oldu.

Dolar kuru ve artması muhtemel vergiler nedeniyle Türkiye fiyatı astronomik fiyatlara denk gelecek olan modeli ülkemizde görmek için biraz daha sabretmemiz gerekiyor.

Zira firma telefonun satışa çıkacağı tarih olarak Nisan ayını gösteriyor. Haliyle biz teknoloji meraklıları şimdilik Samsung cephesinden S10 Plus ile yetineceğiz.

ABD fiyatı yaklaşık 2 bin dolar olan Samsung Galaxy Fold’un gölgesinde kalan Galaxy S10 Plus ise Apple ve diğer Android tabanlı firmaların amiral gemisi modelleri arasından sıyrılabilmek adına pek çok iyileştirme ile karşımızda.

Dünyanın ilk FIDO Alliance Biometric Component sertifikasına sahip olan telefon AMOLED Gorlla Glass 6 ekran korumasına da ev sahipliği yapıyor.

Dünyanın ekrandaki ilk Ultrasonik Parmak İzi Tarayıcısına sahip olan S10 Plus kullanıcının parmağını üç boyutlu olarak okunduğu için iki boyutlu görüntü kaydeden sistemlere kıyasla daha iyi korunma sağlıyor.

Son yıllarda önce çift kameralı sonra üç kameralı telefonlar gördük. Bu trendin son üyesi S10 Plus arka tarafında 3 kameraya ev sahipliği yapıyor.

Arka tarafta bulunan ana kamerada 4K Ultra HD video kaydı, Optik Görüntü Sabitleme, Süper Yavaş Çekim, düşük ışıkta fotoğraf çekme hızını arttıran 'Bright Night' ve 'Stage Night' özellikleri yer alıyor.

Birkaç günlük denemenin ardından Stage Night özelliğinin Apple'ın iPhone X ile hayatımıza giren portre moduna rakip olacak seviyede olduğunu söylemek mümkün.

Galaxy S10 Plus’ın ön yüzünde ise ekrana gömülü iki adet kamera bulunuyor. 10 Megapiksellik ana kameraya, 8 Megapiksel çözünürlüğünde derinlik algılama için kullanılan ikinci kamera eşlik ediyor.

21 Şubat tarihinden itibaren ön siparişe açılılan modelin Türkiye fiyatı 7 bin 499 TL olarak açıklandı.

3040x1440 QHD+ çözünürlükteki 6.4 inçlik ekrana baktığımızda ise ekran göre ekrana gömülü selfi kameraları sayesinde ekran kasa oranını hatırı sayılır derecede iyileştiği görülüyor.

Geçtiğimiz yıl tanıtılan Huawei Mate 20 Pro ile ilk kez karşımıza çıkan tersine şarj teknolojisi, Galaxy S10 ailesinin en büyük yeniliklerinden birisi. Zira bu özelliğe sahip yeni modeller birbirlerine yakınlaştırıldığında, batarya paylaşımı yapmak mümkün oluyor.

GALAXY S10 PLUS’IN 4 ARTISI

1- iPhone’lardaki portre moduna benzer performansa imkan tanıyor

2- Tersine şarj teknolojisi ile şarjı biten cihazınız için priz arama derdiniz ortadan kalktı.

3- Ekran kasa oranı piyasadaki en iyi telefondan biri.

4- Batarya ömrü bir önceki S modeline göre oldukça iyi.

GALAXY S10 PLUS’IN 4 EKSİSİ

1- Bixby butonu hala kasada.

2- Telefonun arka yüzü oldukça kaygan. Bu fiyatları verdikten sonra kılıf ile kullanılmasında fayda var.

3- Kamera kanadında yapılan bu kadar yeniliğe rağmen düşük ışıklı çekimler hala istenilen seviyede değil.

4- Ultrasonik Parmak İzi Tarayıcısı parmağın ıslak veya terli olması durumunda oldukça güç çalışıyor.

Instagram ile özel bir çalışma yapan Samsung, Galaxy S10 ile hızlıca paylaşım yapabilmek için özel arayüz tasarımları yaptı.

Meraklısı için Samsung Galaxy S10 Plus’ın tüm özellikleri şu şekilde…

EKRAN: 6.4 inç Quad HD+ AMOLED ekran, 1440 x 3040 piksel çözünürlük, 526 ppi

BELLEK: 8 GB RAM

BATARYA: 4 bin 100 mAh

DEPOLAMA:128 / 512 GB

ARKA KAMERA: 12 MP (f/1.5-2.4) + 12 MP (f/2.4) + 16 MP (f/2.2)

ÖN KAMERA: 10 Megapiksel (f/1.9) Dual Pixel PDAF + 8 Megapiksel (f/2.2) derinlik sensörü

AĞIRLIK: 175 gram

İŞLEMCİ: Samsung Exynos 9820

GRAFİK BİRİMİ: Mali-G76 MP12

İŞLETİM SİSTEMİ: Android 9 Pie + One UI