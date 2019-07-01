Katlanabilir telefonlar ölü mü doğdu? (5G rüzgarı tersine çevirebilir mi?)

2000'li yılların ortalarında dünyanın dört bir yanında milyonlarca kullanıcı küçük ekranlı ve "akılsız" telefonlarını bırakıp, daha geniş ekranlı ve cep telefonlarına kıyasla pek çok yeni özellik sunan "akıllı" cihazlara geçiş yapmaya başladı.

Kullanıcılara internete bağlanabilme, telefonları üzerinden film veya dizi izleyebilme imkanı sağlayan akıllanan telefonlar ile hayatımızda pek çok şey değişti.

Örneğin turistik bir bölgede pek çok kişinin elinde profesyonel fotoğraf makinaları görmek oldukça normal bir şeydi. Aynı dönemde müzik dinlemek için iPod ve benzeri cihazlar revaçtaydı. Bugün ise çoğunluk bu işleri akıllı telefonları ile hallediyor.

4 ay önce start alan ve büyük ilgi çeken katlanabilir telefon yarışının da bu denli bir dönüşüme start verebileceği öne sürülse de bugün geldiğimiz nokta bu hayalin oldukça uzağında.

Galaxy F, 4.58 inç boyuta sahip ancak açıldığında 7.3 inç boyutunda bir tablete dönüşüyor. Aynı anda üç ekranın kullanabildiği cihaz ile YouTube, WhatsApp, ve Google'ı aynı anda kullanabiliyorsunuz.

Dünya genelinde en çok telefon satışı yapan iki firma olan Güney Kore merkezli Samsung ve Çinli Huawei ilk katlanabilir telefonları Galaxy Fold ve Mate X'i bu yılın şubat ayında görücüye çıkarmıştı.

Oppo ve Xiaomi'nin ise prototipleri ile dahil olduğu katlanabilir telefon yarışında aradan geçen 4 aya rağmen hala kullanıcılara elle tutulur bir şey sunulamadı.

Geçtiğimiz aylarda 'Gartner' isimli araştırma şirketinin yayınladığı raporda, 2023 yılına geldiğimizde katlanabilir telefonların akıllı telefon pazarındaki oranının sadece yüzde 5 seviyesine ulaşabileceği iddia edilse de hala bu cihazların kullanıcı ile buluşturulamaması göz önünde bulundurulduğunda bu oranın daha da aşağıda kalacağını iddia edenlerin sayısı hiç de az değil.

HUAWEI Mate X'te esnek OLED katlanabilir FullView ekran ve 5G modem çip seti Balong 5000 bulunuyor. Güç düğmesi üzerinde entegre bulunan parmak izi okuyucu ile HUAWEI Mate X tek harekette aktif hale geliyor. HUAWEI Mate X, katlandığında 11 mm, açıldığında ise 5,4 mm kalınlığında oluyor.

5G RÜZGARI TERSİNE ÇEVİREBİLİR Mİ?

Senenin başında pek çok söz ile görücüye çıkan katlanabilir telefonlar için 2019 beklenenin aksine altın yıl olmayacak gibi gözüküyor.

Ancak 2020 yılında 5G'nin yaygınlaşması ile birlikte bu cihazlar rötarlı bir şekilde de olsa beklenen patlamayı gerçekleştirebilir.

Samsung ve Huawei gibi şirketler üstlerine düşeni yapıp stabil katlanabilir cihazları kullanıma sunduklarında dahi bu cihazların kaderini ürün geliştiriciler belirleyecek.

Zira bu modellere özel uygulamalar yaygınlaşmadan katlanabilir telefonun tam anlamıyla hayatlarımıza entegre olması hayli güç. Şu an için bu alanın en büyük oyun kurucular arasında sayabileceğimiz Google, WhatsApp, Microsoft Office, ve Spotify şimdiden kolları sıvamış durumda.

Ancak irili ufaklı diğer uygulama geliştiricilerin de bu cihaza önem vermesi telefonun kaderini çizecek.

Zira üçüncü parti kanadından çıkacak yeni fikirler katlanabilir telefonları tıpkı cep telefonundan akıllı telefona geçişte olduğu gibi bir adım öteye taşıyabilir.

Son dönemde yayınlanan araştırmalara göre, 5G ile katlanabilir telefonlar için pek çok yeni inavasyon ile karşılaşacağız.

Bu da 2020 yılının teknoloji firmaları için pek çok fırsata ev sahipliği yapacağını gösteriyor.

Apple'ın geçtiğimiz dönemde yaptığı patent başvurusu teknoloji devinin yeni iPhone'lara benzer yenilikler getirme arayışında olduğunu gözler önüne serdi.

APPLE'IN KATLABİLİR TELEFON MODELİ NE ZAMAN KARŞIMIZA ÇIKACAK?

Son yıllarda oyun kurucu özelliğini kaybettiği yönünde eleştirilere maruz kalan Apple, katlanabilir telefon konusunda da sektördeki en büyük rakibi Samsung ve Huawei'nin gerisinde kalmışa benziyor.

Geçtiğimiz aylarda ilk katlanabilir akıllı telefonu için patent başvurusunda bulunan Apple’ın bu adımı ile şirketin de bu alanda çalışmalarına hız verdiği resmiyet kazanmış oldu.

İlk olarak 2011’de katlanabilir bir telefon için patent başvurusunda bulunan Apple, hala bu projesini nihayete erdirebilmiş değil.

Sektörde 2020'de bir sürprize imza atılabileceği iddiaları sıkça yer alasa da şirketten konu ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.