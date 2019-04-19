Notre Dame'ı hayata döndürebilmek için 3 seçenek (Bilgisayar oyunu da masada)

Geçtiğimiz günlerde Fransa'nın başkenti Paris'in en ikonik yapılarından biri olan Notre Dame Katedrali'nin alevlere teslim olmasının yankıları sürüyor.

850 yıllık geçmişe sahip olan katedralin yeniden yapılması için başlatılan bağış kampanyası ise şimdiden 1 milyar dolar bağış bandına yaklaşmış durumda.

Gerekli kaynağın yaratılması adına kısa sürede hatırı sayılır yol alınmasının ardından sıra "Notre Dame nasıl aslına uygun inşa edilecek?" sorusunun cevabının bulunmasına geldi. Bu soru için şimdiden oldukça ilginç öneriler gelmiş durumda.

Önerilerden en ilginci yaklaşık 9 saat boyunca söndürülemeyen Notre Dame'ın 2014 yılında piyasaya sürülen bir oyunun baz alınarak yenilenmesi.

1789-1799 dönemini anlatan Assassin's Creed: Unity'nin gerçekçi bir görüntüye sahip olması için ekip 14 ay Paris mimarisi üzerine çalışmalar yapmıştı.

Fransa merkezli oyun üreticisi Ubisoft'un geliştirdiği 18'inci yüzyıl Paris'inde Fransız Devrimi sırasında geçen Assassin's Creed Unity isimli oyuna gerçekçilik katması açısında oldukça titiz bir çalışmaya imza atmıştı.

18'inci yüzyıl Paris'ini yaratmak için 14 ay çalışan ekip sadece Notre Dame'ı bilgisayar ortamında aslına uygun olarak aktarabilmek adına toplamda 5 bin saat mesai yapmıştı.

Haliyle bu çalışmanın katedralin yeniden inşasında kullanılabileceği görüşünü savunanların sayısı da hayli fazla.

Fransız şirketin bağış kampanyasına 500 bin euro bağış yapması ve oyunu ücretsiz hale getirmesi Ubisoft'un böyle bir projeye hazır olduğunun kanıtı

Popüler oyun için yapılan çalışmaları kullanmak masadaki seçeneklerden biri. Bir başka seçenek ise benzer bir metot izleyen mimar Andrew Tallon'un çalışması.

2015 yılında tarihi yapıyı 3D teknolojisi sayesinde tarayan ve detaylı bir kopyasını çıkaran Tallon'un çalışması Notre Dame'ın en gerçekçi kopyası olarak nitelendiriliyor.

Geçtiğimiz yıl 49 yaşında kansere karşı verdiği savaşa yenik düşen Andrew Tallon 2015 yılında tarihi yapının 3D kopyasını çıkarmıştı .

Üçüncü bir seçenek ise Almanya'nın Dresden kentindeki Protestanlığın önemli kiliselerinden biri Frauenkirche'nin yeniden inşa edilmesinin örnek alınması.

2'nci Dünya Savaşı sırasında Müttefik Kuvvetler tarafından yoğun hava bombardımanına maruz kalan kent neredeyse haritadan silinecek duruma gelmiş, kilise de bu bombardımandan payına düşen hasarı ziyadesi ile almıştı.

Harabeye dönüşen Frauenkirche'nin kaderi Soğuk Savaş'ın simgesi Berlin Duvarı'nın yıkılması ve iki Almanya'nın yaklaşık 50 yıl sonra birleşmesi ile değişti.

15 Şubat 1945'te bombalanan ve harabeye dönen yapının yeniden inşasına 1994 yılında başlanmış projenin tamamlanması ise 2005 yılını bulmuştu.

Kilisenin orjinal haline ait binlerce fotoğrafını inceleyen ekibin deneyiminin Notre Dame için kullanılması da seçenekler arasında. Zira konvansiyonel yöntemler ile bu projeye imza atan ekip modern teknolojinin sunduğu imkanlar ile Notre Dame'ı eski günlerine döndürebilir.

Söz konusu projede görev alan Profesör Manfred Curbach Notre Dame'a ait pek çok modern kopya olmasının restorasyon projesini yürütecek olanların elini kolaylaştıracağını ancak projenin umut edilenin aksine hayli uzun süreceği görüşünde.