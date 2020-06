Peak Games Türkiye'nin ilk ‘Unicorn’u oldu (1.8 milyar dolarlık satıştan kim ne kadar kazanacak?)

Türkiye’deki oyun severlerin yakından takip ettiği Peak Games’in adını çoğunluk 2019’un şubat ayında 41 televizyon kanalına aynı anda verdiği reklam ile duymuştu.

Matrix filmini andıran reklam filmi sonrası pek çok kişi televizyonunun hack’lendiğini zannetmiş ancak reklam 2017 yılında Audi tarafından yayınlanan reklam ile esinlenmenin ötesine geçecek düzeyde benzerliğinin ortaya çıkması sonrası geri çekilmişti.

Bugün ise Peak Games teknoloji ve bilişim dünyasındaki en yüksek satın alma haber ile gündemde. Zira dün ABD'li mobil oyun şirketi Zynga, Türk oyun şirketi Peak'i 1.8 milyar dolar karşılığında satın almak için anlaşmaya vardığını açıkladı.

Henüz halka açılmamış, değeri 1 milyar doların üzerinde, genç teknoloji şirketlerine ‘unicorn’ deniyor. Dünya genelinde 500’e yakın unicorn bulunuyor.

Bu açıklama sonrası Peak Games teknoloji dünyasında 1 milyar doları geçen bir start-up için kullanılan “unicorn” tabirini alan ilk Türkiye merkezli şirket oldu.

Peki 2010 yılında İstanbulda kurulan şirket 10 yılda nasıl bu kadar büyüyebildi? İşte İlk Türk ‘unicorn’u Peak Games’in 10 yıllık öyküsü…

ABD’deki startup’ların garajda kurulma hikayelerine benzer bir öyküsü bulunan Peak Games 2010 yılında Kadıköy / Moda’da bir apartman dairesinde kuruldu.

2010 yılının Ekim ayında kurulan sosyal oyun şirketi Peak Games artan kullanıcı sayılarının da etkisi ile 6 ay sonra 7,5 milyon dolar yatırım elde etti.

Şirket ilk uluslararası satın almasını gerçekleştirdiğinde ise takvimler 2012’yı gösteriyordu.

Peak Games, ilk uluslararası satın almasını kuruluşundan iki yıl sonra Suudi Arabistan'ın oyun şirketi Kammelna Games'i bünyesine katarak gerçekleştirdi.

Kart ve okey oyunları kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaşan şirket birkaç yıl içinde yurtdışında da adını duyurmaya başladı.

2015’in başında Peak Games tarafından piyasaya sürülen Toy Blast özellikle ABD’de hatırı sayılır bir popülarite yakaladı. Takip eden günlerde Hasbro’nun Toy Blast’ı ‘My Little Pony: Puzzle Party’ isimli bir oyuna dönüştürerek klonladığı iddiası mahkemede son buldu.

Taraflar iki yıl sonra karşılıklı anlaşmaya vardıklarını duyurdu ve Hasbro Toy Blast’in klonu olan My Little Pony: Puzzle Party’yi yayından kaldırdı.

2017 yılında 100 milyon dolarlık bir anlaşmaya imza atan şirket tarihindeki en pahalı anlaşmaya imza attı. Bu anlaşma ile Zynga şirketin Spades Plus, Gin Rummy Plus ve Okey Plus gibi oyunlarının yeni sahibi olmuş Peak Games’in Toy Blast ve Toon Blast oyunları ise İstanbul merkezli şirkette kalmıştı..

Açıklamaya göre anlaşma yaklaşık 900 milyon dolar nakit 900 milyon dolar da Zynga hisse senetlerinden oluşuyor.

PEAK GAMES'İN SATIŞINDAN KİM NE KADAR KAZANACAK?

Söz konusu satıştan en büyük payı Peak Games’in en büyük hissedarı konumunda olan Avrupa merkezli fon Earlybird alacak.

Şirketin yaklaşık yüzde 44’lük hissesini elinde bulunduran Earlybird’ün kasasına 750 milyon dolardan fazla para girmesi bekleniyor.

Satıştan en çok kazanan ikinci isim ise şirketin kurucu CEO’su Sidar Şahin. Şirketin hisselerinin yaklaşık yüzde 22’sine sahip olan Şahin’in kazancının ise 350 ila 400 milyon dolar arasında olması bekleniyor.

Peak Games’in ilk yatırımcılardan Hummingbird Ventures’un şirketin hisselerinin yüzde 20’sinden biraz fazlasına sahip olmasından dolayı Şahin’in kazancına benzer bir ödeme alması bekleniyor.

Trendyol kurucusu Demet Mutlu ile Evren Üçok da bu satıştan pay alacak isimler arasında. Daha önce Trendyol’u Alibaba’ya satan ikili melek yatırımcı olarak Peak Games’e yatırım yapmıştı.

Şirketin hisselerinin yaklaşık yüzde 8’ine sahip olan Evren Üçok’un 135 ila 140 milyon dolar arası yüzde 5’e yakın hisseye sahip olan Demet Mutlu’nun ise 85 ila 90 milyon dolar arası bir ödeme alması bekleniyor.