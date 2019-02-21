Samsung oyunun kurallarını değiştirdi! Peki sektör buna ayak uydurabilecek mi?

Bir dönem küçülme trendine giren telefonlar akıllandıkça boyutları da hızla büyümeye başladı. Bu trendin son üyesi yeni konsept ile akıllı telefon anlayışımızı kökünden değiştirmeye aday.



Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, dün ABD'nin San Francisco kentinde düzenlediği etkinlikle 2019 model telefonlarını tanıttı.



Ancak lansmanda herkesin gözü şirketin geliştirdiği katlanabilir telefon modelindeydi. Galaxy Fold adı verilen model beklentileri boşa çıkarmadı ve aynı gece tanıtılan Galaxy S10, S10 Plus, S10e modellerini gölgede bırakarak tabiri caizse gecenin yıldızı oldu.

Galaxy F, 7nm işlemci ve 12GB RAM'e sahip. Cihaz, Cosmos Black, Space Silver, Martian Green ve Astral Blue renk seçenekleriyle gelecek

Kasım ayında katlanabilir modelinden bilgiler sunan Samsung üzerine düşeni yaptı ve beklendiği üzere ilk katlanabilir akıllı telefonu tanıtarak oyunun kurallarını değiştirdi.



Galaxy Fold diğer adı ile Galaxy F 4.58 inç boyuta sahip ancak açıldığında 7.3 inç boyutunda bir tablete dönüşüyor.



Arka yüzde üç kamera, iç tarafta iki, önde bir kameraya ev sahipliği yapan Galaxy Fold totalde 6 kameraya sahip.



Ancak asıl cevabını merakla beklenen soru Samsung'un bu adımının karşılık bulup bulmayacağı. Kuşkusuz yaklaşık 2 bin dolarlık fiyatı Galaxy Fold'un çok satan bir model olması önünde ciddi bir engel oluşturacak.



Tabii Samsung'un en azından şu an için bu modeli çok satan bir telefon yapma niyeti bulunmuyor. Görünen o ki şirket akıllı telefonların bu yönde evrilip evrilemeyeceğini test ediyor.

Galaxy F, 4.58 inç boyuta sahip ancak açıldığında 7.3 inç boyutunda bir tablete dönüşüyor. Aynı anda üç ekranın kullanabildiği cihaz ile YouTube, WhatsApp, ve Google'ı aynı anda kullanabiliyorsunuz.

Samsung üzerine düşeni yapmış olsa da Galaxy Fold’un kaderini ürün geliştiriciler belirleyecek. Zira bu modele özel uygulamalar yaygınlaşmadan katlanabilir telefonun tam anlamıyla hayatlarımıza entegre olması hayli güç.



TEKNOLOJİ DEVLERİ İLE AYNI GEMİDE



Şu an için bu alanın en büyük oyun kurucular arasında sayabileceğimiz Google, WhatsApp, Microsoft Office, ve Spotify Galaxy Fold için şimdiden kolları sıvamış durumda.



GALAXY F'Yİ BİR ADIM İLERİYE TAŞIYABİLİR



Ancak irili ufaklı diğer uygulama geliştiricilerin de bu cihaza önem vermesi telefonun kaderini çizecek. Zira üçüncü parti kanadından çıkacak yeni fikirler Galaxy Fold’un kullanımını bir adım öteye taşıyabilir.

Samsung'un dışında Apple, Xiaomi, Huawei, LG, Lenovo ve Motorola gibi telefon üreticilerinin de katlanabilir modelleri için çalışmalara başladığı sıkça dile getirilen iddialar arasında.

Katlanabilir telefonlar kullanıcı kanadından karşılık bulursa Samsung, bu alanda bir ilki başarmış olarak bu kulvarda yoluna devam edecek.

Aksi bir durum için Samsung’un Galaxy Fold’u geliştirmek için imza attığı AR-GE'yi başka bir şekilde değerlendirebilecek bir b planı olup olmadığını ise bekleyip göreceğiz.

Samsung Galaxy Fold 6 Nisan 2019'da satışa sunulacak. Cihazın Türkiye'de satışa sunulacağı tarih ve fiyatı hala netlik kazanmış değil. Ancak dolar kuru ve artması gündemde olan vergileri göz önünde bulundurduğumuzda Galaxy F'in ülkemizde 20 bin TL bandında satışa sunulacağını söylemek abartı olmaz.

Apple'ın geçtiğimiz hafta yaptığı patent başvurusu teknoloji devinin yeni iPhone'lara benzer yenilikler getirme arayışında olduğunu gözler önüne serdi.

APPLE YİNE GERİDEN GELİYOR



Son yıllarda oyun kurucu özelliğini kaybettiği yönünde eleştirilere maruz kalan Apple, katlanabilir telefon konusunda da sektördeki en büyük rakibi Samsung’un gerisinde kaldı.

Geçtiğimiz hafta ilk katlanabilir akıllı telefonu için patent başvurusunda bulunan Apple’ın bu adımı ile şirketin de bu alanda çalışmalarına hız verdiği resmiyet kazanmış oldu.



İlk olarak 2011’de katlanabilir bir telefon için patent başvurusunda bulunan Apple, hala bu projesini nihayete erdirebilmiş değil.