Samsung geçtiğimiz haftalarda yeni amiral gemisi modelini görücüye çıkardı. Yeni nesil Note modelleri bu defa kullanıcılarının karşısına iki farklı model olarak çıkıyor.

Samsung Galaxy Note 10 6.3 içlik bir ekrana sahipken, adından da anlaşılabileceği üzere onun daha büyük ve iyi özelliklere ev sahipliği yapan versiyonu olan Note 10 Plus 6.8 inçlik bir ekran ile geliyor.

Pek çok yeni özelliğe ev sahipliği yapan Note ailesinin yeni temsilcileri bu özelliklerin yanında fiyatı ile de adından hayli söz ettiriyor.

Note 10 9 bin 899 TL’den Note 10 Plus ise 11 bin 399 TL’den satışa sunuldu. 2017’de çıkan Galaxy Note 8’in 4 bin 999 TL’den 2018’de piyasaya sürülen Galaxy Note 9’un 6 bin 499 TL ile raflardaki yerini aldığını göz önünde bulundurduğumuzda cihazların artan fiyatları hayli dikkat çekici.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun Tüketici Madde Fiyatları veri tabanına göre, Ağustos 2017’de ülkemizde ortalama bir akıllı telefon 1651 TL fiyata sahipti. Ağustos 2018’e geldiğimizde ise bu fiyat 2 bin 255 TL’ye yükseldi. Görünen o ki 2019 yılı rakamları da tıpkı 2017’i geride bırakan 2018 gibi bir önceki seneyi geride bırakacak.

Piyasada yer alan her 10 telefonun 8’inin yurtdışı çıkışlı olduğu Türkiye'de akıllı telefonların fiyatlarındaki artışın en önemli nedeni artan vergiler ve dolar-euro kuru.

Geçtiğimiz aylarda cep telefonlarına yönelik yapılan ÖTV düzenlemesi ile matrahı 640 lirayı aşmayan cep telefonlarından yüzde 25, 640 lira ile 1500 lira arasındaki telefonlardan yüzde 40, 1500 lira üzerindeki telefonlardan ise yüzde 50 vergi alınacak.

Düzenleme öncesi matrahı 2000 TL olan bir telefon tüketicinin karşısına vergilerden sonra 3245 TL olarak çıkıyordu. Yeni düzenleme ile bu seviyedeki cihazın fiyatı 3894 TL’ye çıktı. Görünen o ki söz konusu amiral gemisi modeller olduğunda bu fiyatlara alışmamız ya da daha düşük fiyat etiketine sahip diğer modellere yönelmemiz gerekecek.

Peki 11 bin 399 TL'lik fiyata sahip Samsung Galaxy Note 10 Plus ile gelen yenilikler neler?

Note serisinde tatmin edici kamera özelliklerine yer veren Samsung bir önceki modelinin gece çekimlerinde istenilen performansı verememesi nedeniyle eleştirilmiş,

Note 9, Android pazarındaki rakipleri Huawei P30 Pro ve Google Pixel 3'e kıyasla gece performansında bir adım geride kalmıştı. Görünen o ki Samsung bu eleştirileri dikkate almış. Zira Note 10 Plus'ta yer alan 'gece modu' özelliği daha iyi sonuçlar veriyor.

Samsung Galaxy Note10 3.500 mAh, Note10 Plus ise 4.300 mAh olarak karşımıza çıkıyor. Cihazların ekran çözünürlükleri ise Galaxy Note10 için 2280 x 1080 piksel, Plus için 3040 x 1440 piksel.

Canlı odak video özelliğine ev sahipliği yapan cihaz da selfie kamerası için de gece modu mevcut. Canlı odak ile artık video çekerken portre modunda olduğu gibi alan derinliği ayarı yapılabiliyor.

Yeni Note serisi, kullanıcılarının el yazılarını Samsung Notes’ta dijital metine dönüştürüyor ve bunları Microsoft Word gibi pek çok farklı formata aktarabiliyor.

Telefonların pillerinin yetersizliği pek çok kullanıcının ortak şikayeti.

Note 10 Plus'ta yer alan şarj desteği ise kullanıcıların yanlarında şarj kablosu taşıma alışkanlıklarını değiştirecek cinsten.

Kablosuz bir şekilde bu özelliği destekleyen diğer telefonlara temas ettirerek cihazınızı şarj edilebiliyor. Ayrıca Note 10 Plus 45 W hızlı şarj desteği sayesinde 30 dakikalık şarj ile bir günlük kullanım sunuyor.

Note 10 Türkiye fiyatı 9 bin 899 TL olarak karşımıza çıkarken, Note 10 Plus Türkiye fiyatı ise 11 bin 399 TL olarak açıklandı.

Windows’a bağlanma özelliği ise Note 10 Plus'ın bir başka dikkat çeken özelliği. Söz konusu özellik sayesinde Windows 10 işletim sistmeine sahip bilgisayarlar ile telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz.

GALAXY NOTE 10 PLUS'IN EKSİLERİ

1- Note 10 Plus'ta MicroSD desteği bulunuyor. Ancak Samsung bu desteği Note 10'da sunmuyor.

2- Samsung bu modeller ile kulaklık girişine veda etti.

3- Yüksek fiyatı! 2017’de satışa çıkan Galaxy Note 8 4 bin 999 TL fiyat etiketine sahipti. Başka bir deyişle Note serisinden devam etmek isteyen bir kullanıcı 2 yıl içinde %100'lük bir zam ile karşılaştı.

GALAXY NOTE 10 PLUS'IN ARTILARI

1- Bir önceki modellere göre daha iyi video ve fotoğraf performansı

2- Ekrana gömülü parmak izi okuyucusu S10 Plus'a oranla daha hasas.

3- Daha ince ve kısa boyuta sahip olan S Pen

4- 'Windows’a Bağla' özelliği ile telefon bilgisayarlara kolayca bağlanabiliyor.

5- Kablosuz bir şekilde bu özelliği destekleyen di��er telefonlara temas ettirerek cihazınızı şarj edilebiliyor.

6- 45 W hızlı şarj desteği sayesinde cihaz 30 dakika içinde bir günlük kullanıma yetecek seviyede şarj olabiliyor.

Daha ince ve kısa boyuta sahip olan S Pen'e ev sahipliği yapan Galaxy Note10, 8 GB RAM; Note10 Plus ise 12 GB RAM kapasitesine sahip.

Meraklısı için Samsung Galaxy Note 10 Plus’ın dikkat çeken özellikleri şu şekilde…

EKRAN: 6.8 inç (1440x3040 piksel - QHD+)

BELLEK: 16 GM RAM

BATARYA: 4 bin 300 mAh

DEPOLAMA: 256 GB

ARKA KAMERA: 16 + 12 + 12 MP

ÖN KAMERA: 10 MP

AĞIRLIK: 198 gram

İŞLETİM SİSTEMİ: Android 9.0 (Pie)