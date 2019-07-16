Tarihi ceza sonrası Facebook'u bekleyen en büyük tehlike

Kuşkusuz 2016'da ABD'de yapılan ve Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump'ın kazandığı başkanlık seçimleri ile İngiltere'nin AB'den ayrılık kararı ile sonuçlanan Brexit referandumu sonrası yaşananlar Facebook için tarihinin en zor günlerinin başlangıcı oldu.

Son yıllarda eleştirilerin odağında olan Facebook veri skandalı ile ilgili en ciddi cezayı geçtiğimiz günlerde aldı.

Facebook, 2016 yılındaki Başkanlık seçimi döneminde ABD'de 87 milyon seçmenin kişisel verilerini şirketlerle paylaştığı gerekçesi ile tarihi bir cezaya çarptırıldı.

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Facebook'a 5 milyar dolar para cezası kesti. 3'e karşı 2 oyla çıkan kararın kesinleşmesi için Adalet Bakanlığı'nın onayı bekleniyor.

Ancak Facebook'a kesilen bu para cezası sosyal medya devinin karşı karşıya kaldığı en ağır ceza olsa da şirketi bekleyen en büyük tehlike olmayabilir.

CEZA TUTARINI SADECE 1 AYDA KAZANDI

2018 yılındaki gelirinin yüzde 9'una denk gelen 5 milyar doları ödemek, 45 milyar dolar nakit rezervi bulunan ve 2019'da aylık 5 milyar dolar gelirin sahibi olan Facebook için acı bir deneyim olsa da zor bir adım olmayacak.

Geçtiğimiz aylarda olası bir ceza için 3 milyar dolar ayırdığını kamuoyu ile paylaşan Facebook, ödeyeceği meblağ konusunda pek de yanılmışa benzemiyor.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg (35), şirketin veri sızıntısı skandalıyla ilgili 11 Nisan 2018'de ABD Senatosunda ifade vermişti. Facebook'un kullanıcılara karşı sorumluluğu için geniş bir bakış açısı almadığını ifade eden Zuckerberg, "Bu büyük bir hataydı. Benim hatamdı ve özür dilerim" demişti.

ABD’nin önde gelen yayın organlarından The New York Times'ın ortaya attığı iddiaya göre, yeni dönemde Facebook, kullanıcı verilerini 3'üncü parti platformlar ile paylaşmaya devam etse de daha sıkı bir denetime tabi olacak.

Şimdilik bu konu hakkında resmi bir açıklama bulunmaması Facebook’un aldığı para cezasına rağmen hisselerinin artmasına neden oldu.

Bir başka ABD merkezli gazete olan The Wall Street Journal para cezasının Facebook için pek sorun teşkil etmeyeceğinin altını çiziyor.

Hatta sosyal medya devinin en büyük hissedarı konumunda olan Zuckerberg bu artış sayesinde kısa sürede servetine 1 milyar dolar daha ekledi.

Facebook’un veri skandalında şimdilik sadece para cezası alması hissedarlı sevindirmiş durumda. Şirket tarihinin en ağır para cezasını ödemek ile karşı karşıya olsa da yaptırımların sadece para cezası ile sınırlı kalması Facebook hisselerinde artış yaşanmasına neden oldu.

FACEBOOK'U BEKLEYEN EN BÜYÜK TEHLİKE: "KAPSAMLI GÖZETİM"

Her ne kadar henüz resmiyet kazanmamış olsa da platformun "kapsamlı gözetim" ile karşı karşıya kalma ihtimali sıklıkla dile getiriliyor.

Hatta FTC’nin bu yönde yeni bir soruşturma başlayabileceği de Silikon Vadisi’nin en çok konuşulan konularından biri.

Bu gözetimin Facebook'un data toplama yöntemine müdahale etmesi ise Facebook'un uzun vadede ciddi bir gelir kaybı ile karşı karşıya kalabileceği anlamına geliyor.

SİLİKON VADİSİ'NİN EN YALNIZ ADAMI: ZUCKERBERG

WhatsApp ve Instagram gibi popüler platformları da bünyesinde bulunduran Facebook'un kaybolan itibarının yanı sıra bir bir yol arkadaşlarını kaybeden Zuckerberg, kuşkusuz kariyerinin en zor yıllarını yaşıyor.

Facebook’taki yaprak dökümü 2017 yılındaki WhatsApp’ın kurucularından Brian Acton’un istifası ile başlamış, onun ardından WhatsApp’ın bir diğer kurucusu olan Jan Koum Mayıs ayında gemiyi terk etmişti.

Geçtiğimiz aylarda Instagram’ı kuran ve Facebook’a satışından sonra da uygulamanın başında kalan iki isim olan Kevin Systrom ve Mike Krieger Facebook’tan ayrılma kararı almıştı.

İkili her ne kadar ayrılık nedenini "Merakımızı ve yaratıcılığımızı keşfetmek için ayrılıyoruz" şeklinde açıklasa da Facebook ile bir süredir fikir ayrılığı yaşadıkları basına yansıyordu.

Zuckerberg, veri sızıntıları ve sahte haberler konusunda son yıllarda oldukça çalkantılı bir dönem geçiren sosyal medya devi Facebook'u düzeltmek için şirketin zamana ihtiyacı olduğunu her fırsatta dile getiriyor.

Facebook’un içinde bulunduğu bu durumundan reklam politikası ile çıkıp çıkamayacağını zaman gösterecek. Ancak su götürmez bir gerçek var ki o da itibarı zedelenen ve yol arkadaşlarını kaybeden sosyal medya devinin bu süreçten oldukça yıpranmış bir şekilde çıkacağı.