Ünlü YouTuber'dan başarı için ipuçları (Google'a kabul edilmemişti)

Teknoloji devi Google'ın bünyesinde bulunan video platformu YouTube, gençlerin para kazanma aracı olurken bu durum milyonlarca doların kazanıldığı yeni bir mesleğin doğmasına da neden oluyor.

'YouTuber' olarak adlandırılan bu kişiler YouTube'un platform için özel içerik üretenlere verdiği reklam payı ile hatırı sayılır gelirler elde ediyor. Onlardan biri de 29 yaşındaki Tyler Oakley

7.5 milyon abonesi ile son dönemin en popüler YouTuber'larından birisi olan Oakley'i diğer içerik üreticilerden ayıran yanı ise üniversiteden mezun olmadan Google'a başvurması ve red cevabı alması.

Bir kişi YouTube'ta ortalama 8 dakika 39 saniye zaman geçiriyor.

Google'ın video platformu YouTube ile özel bir anlaşmaya sahip olan Oakley tabiri caizse kapıdan kovulduğu Google'a bacadan girmiş.

Michigan Eyalet Üniversitesi'nde okuyan sıradan bir öğrenciyken sınıf arkadaşları gibi bir şirkette işe girmek için başvurular yapan Oakley bugün yıllık 8 milyon dolar gelir elde etmesini sağlayan kendi platformunun sahibi.

Son dönemde "Where You Want to Be" (Nerede olmak istiyorsun) isimli bir projede yer alan genç YouTuber, deneyimlerini ve sosyal medyada başarının ip uçlarını paylaşıyor.

TAKIM OYUNUNA GÜVENİN: YouTuber'lığın dışarıdan bakıldığında tek kişilik bir meslek gibi göründüğünü ancak işin aslının öyle olmadığının altını çizen Oakley, pek çok işte olduğu gibi kendi alanında da farklı fikirlerin ve birlikte çalışmanın başarının anahtarı olduğu görüşünde.

REDDEDİLMEYİ KABULLENİN: Üniversitenin son yılında Google'dan red cevabı alması sonrası büyük bir üzüntü yaşadığını belirten 29 yaşındaki YouTuber geriye dönüp baktığında bunun hayatının dönüm noktası olduğunun altını çiziyor.

Türkiye’de bir reklamlık gösterim ücreti ise 5-15 kuruş arasında değişiyor. YouTube'a Türkçe içerik üretenler bu tarife üzerinden gelir sahibi oluyor.

ORİJİNAL OLUN: Teknolojinin hayatımızdaki en büyük etkilerinden biri bilgiye ve onu sunana belki de lüzumundan kolay ulaşabilmemiz.

İşte bu nedenle Oakley'ye göre, sosyal medyada içerik üreticisinin en güçlü yanı onu binlerce kişiden ayıracak, orijinal içerikler üretebilme başarısı.

SORUMLULUK SAHİBİ OLUN: Kendi işini yapacak olan gençlerin inisiyatif almasının olmazsa olmaz olduğunu belirten Oakley’ye göre, bir başka elzem şey ise sorunluluk sahibi olmak. Zira siz işin ucunu kaçırırsanız sizin işinizi yapacak mutlaka yeni biri isim çıkacaktır.

YOUTUBER’LAR NASIL PARA KAZANIYOR?

YouTube’a içerik üreterek para kazananların ana gelir kapısı Google’dan aldıkları reklam payları. Bu reklamlarda, 'Tıklama Başına Maliyet' (CPC) ve 'Görüntüleme Başına Maliyet' (CPM) olarak bazı kriterler yer alıyor.

CPM ise video izlenirken çıkan Google reklamlarının bin kez görüntülenerek 1 birim gelir elde edilmesi şeklinde işliyor.

YOUTUBE’TAN EN ÇOK KAZANANLAR

1- Ryan ToysReview: 22 milyon dolar

2- Jake Paul: 21.5 milyon dolar

3- Dude Perfect: 20 milyon dolar

4- DanTDM: 18.5 milyon dolar

5- Jeffree Star: 18 milyon dolar

6- Markiplier: 17.5 milyon dolar

7- VanossGaming: 17 milyon dolar

8- Jacksepticeye: 16 milyon dolar

9- PewDiePie: 15.5 milyon dolar

10- Logan Paul: 14.5 milyon dolar