Yeni iPhone’lar kan kaybını durdurabilecek mi?

ABD merkezli teknoloji devi Apple belki de kendisi adına yılın en önemli gününü geride bıraktı. Şirketin en büyük gelir kalemlerinden birisini oluşturan iPhone'ların yeni modelleri görücüye çıktı.

Apple’ın gelirlerinin yaklaşık yüzde 50’sini oluşturan iPhone’ların son dönemde düşen satış rakamlarını düzeltip düzeltemeyeceği ise şimdiden merak konusu olmuş durumda.

Analistlere göre, bugüne kadar 1.5 milyardan fazla iPhone satıldı. Aktif olarak iPhone kullanan kişi sayısı ise yaklaşık 900 milyon. Bu kişilerin hatırı sayılır bir kısmının telefon değiştirme arifesinde olması ise hem Apple’ın hem de rakip telefon üreticilerinin tabiri caizse iştahını kabartıyor. Haliyle bu durum lansmanı öncekilerden de daha kritik bir seviyeye çekiyor.

Salı günü gerçekleştirilen lansmanın yıldızlarının yeni iPhone modelleri olması bekleniyordu. iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max isimli ürünler tanıtılmaları ile birlikte kısa sürede dijital dünyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Ürünleri beğenenler olduğu kadar beğenmeyenler de var.

Yeni iPhone modelleri ile ilgili en dikkat çeken eleştiri Apple’ın bu modellerde köklü bir değişikliğe gitmemesi. Geçen yıl tanıtılan iPhone’lar ile hemen hemen aynı kasaya sahip olan modeller bazı iyileştirmelere ev sahipliği yapıyor. Daha iyi işlemci, batarya ve artan kamera sayıları pek çok kişiyi tatmin etmiş değil.

2012 yılından beri ilk defa iPhone gelirleri Apple’ın toplam gelirine oranla yüzde 50’nin altında kaldı. Şirketin yeni modelleri ile birlikte bu trendi tersine çevirip çeviremeyeceği merak ile bekleniyor.

PİYASA LANSMANA GEÇER NOT VERDİ

Ancak görünen o ki piyasa Apple’ın tanıtımına geçer not vermiş.

Zira lansmandan kısa süre sonra Apple’ın borsadaki hisseler arttı ve ardından şirket Amazon ve Google’ı geride bırakarak yeniden 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaştı.

Kuşkusuz yatırımcıların iyimser yaklaşımının altında yatan nedenlerden birisi de şirketin Arcade ve Apple TV+’ın fiyat ve kullanıma gireceği tarihleri açıklaması. Apple’ın inadını kırıp bu alanlarda yer alamaya başlaması kukusuz pek çok şirket için de yakından takip edilmesi gereken bir gelişme.

Ancak kuşkusuz tanıtımda boy gösteren “yeni iPhone modelleri beklentiyi karşıladı mı” sorusunun cevabını kullanıcılar ürünler satışa çıktıktan sonra verecek.

Her geçen yıl artan iPhone fiyatları bu düşüşün sebeplerinden birisi olarak görülüyor. Örneğin 2017’deyeni tanıtılan bir iPhone modelini (iPhone 7) satın almak için ödenmesi gereken ücret 649 dolardı.

2017’de tanıtılan iPhone X için istenilen ücret 999 dolara yükseldi. En son tanıtılan iPhone XS Max ise ABD’de 1099 dolardan başlayan fiyatlar ile satışa sunulmuştu.

APPLE’DAN iPHONE İNDİRİMİ

Apple’ın iPhone 11 Pro ve Pro Max’in fiyatlarını bir önceki modeller ile aynı tutması ve iPhone 11’in geçen sene tanıtılan muadilinden 50 dolar daha ucuz olması şirketin iPhone satışlarını tamir etmek için ne kadar istekli olduğunu gözler önüne seriyor.

10 Eylül’de tanıtılan iPhone 11 Pro Max’in merakla beklenen Geekbench performans sonuçları ortaya çıktı. iPhone 11 Pro, tek çekirdekli testlerde 5.472 puan, çok çekirdekli testlerdeyse 13.769 puan almayı başarıyor.

APPLE’IN 5G KARARI ŞİRKETE PAHALIYA MAL OLABİLİR

Ancak Apple'ın akıllı telefon pazarındaki en büyük rakipleri Samsung ve Huawei’nin 5G ile çalışacak telefonlarını görücüye çıkarmalarına rağmen Apple’ın yeni modellerinin 5G destekli olmaması şirketin başını bir hayli ağrıtabilir.

Henüz resmi bir açıklama bulunmasa da Apple’ın 2020 yılının Eylül ayında tanıtması beklenen bir sonraki iPhone modellerinin 5G teknolojisine uyumlu olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

5G teknoloji 2020 yılı içerinde hayatımıza girdiğinde Samsung ve Huawei’nin bu telnolojiyi destekleyen modellerinin sahipleri hızlı internetten faydalanabilecekken Apple’ın yeni ürünlerine bin dolar bandında ödeme yapan kullanıcılar yeni telefon almadan bu teknolojiden yararlanamayacak.

Ayrıca Apple’ın beklenen oranda radikal bir değişikliğe gitmeyip eski modelleri baz alarak bazı yenilikler getirmesi iPhone değiştirme arifesinde olan kullanıcılarının bir bölümünü kaybetmesi ile de sonuçlanabilir.

Kuşkusuz iPhone satışlarının düşüş ile devam edip etmeyeceğini görmek için bir süre beklemememiz gerekecek. Ancak iPhone satışlarının düşmesi şirketin gelirlerinin azaldığı anlamına gelmiyor.

iPhone XR'de tek arka kameraya yer veren Apple iPhone 11'de bu sayıyı 2'ye çıkardı. iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'in kameraları ise geçen sene tanıtılan muadillerinin aksine 2 değil 3.

iPHONE SATIŞLARI DÜŞÜYOR, GELİRLER ARTIYOR

2011 yılında hayatını kaybeden ve Apple’ı Apple yapan kişi olarak da anılan Steve Jobs'tan boşalan koltuğa oturan Tim Cook, Apple’ın sadece iPhone ile para kazanan bir şirket olarak kalmaması gerektiğini bugüne kadar pek çok platformda dile getirmişti.

Apple her ne kadar iPhone harici hizmetlerinde istediği başarıyı yakalasa da bu akıllı telefon pazarındaki kan kaybının sürdüğü gerçeğini ortadan kaldırmıyor.

Arcade ve Apple TV+’ın önümüzdeki dönemde yüzden fazla ülkede kullanıma girecek olması Apple’ın iPhone kanadında kan kaybetmesi durumunda genel bütçeyi toparlamak için sahip olduğu en büyük silah.

Ancak Google'ın piyasaya Pixel modelleri ile giriş yapması, Samsung'un pazardaki liderliği sürdürmesi, Huawei, Honor ve Xiaomi gibi Çin merkezli şirketlerin artan etkileri ile doğru orantılı iPhone satışlarının düşmesi şirket için kuşkusuz sıkıntılı bir sürecin başlaması ile sonuçlanabilir.

YENİ iPHONE'LARIN ARTILARI VE EKSİLERİ NELER?