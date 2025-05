Cannes Film Festivali'ne geri sayım

Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes şehrinde düzenlenen Cannes Film Festivali bu yıl da birbirinden dikkat çekici yapımlara ve ünlü isimlere ev sahipliği yapacak. 13-24 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan festivalin jüri başkanlığını Juliette Binoche üstlenecek. Fransız oyuncu, Cannes tarihinde festivale başkanlık yapan ikinci kadın olacak. Oyuncu 2010'da Certified Copy adlı yapımla Cannes'da En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü.



SEÇKİNİN ÖNE ÇIKAN YAPIMLARI



Festival seçkisinde Richard Linklater, Joachim Trier, Christopher McQuarrie ve Wes Anderson gibi yönetmenlerin yeni filmleri yer alıyor.



Tom Cruise'un son kez Ethan Hunt rolünü canlandıracağı "Mission: Impossible — The Final Reckoning" ve Spike Lee imzalı "Highest 2 Lowest" filmi festivalin dikkat çeken yapımlarından.



Festival seçkisine dahil edilen son filmler arasında ise Lynne Ramsay imzalı "Die, My Love", Kristen Stewart'ın yeni filmi "The Chronology of Water" ve Ethan Coen imzalı "Honey Don't" yer alıyor.



21 filmin yer aldığı ana yarışmada Alpha, Dossier 137, Fuori, In Simple Accident, The Phoenician Scheme, Renoir, Mother and Child, Sirat, Sound of Falling, the Secret Agent ve Romeria gibi yapımlar yer alıyor.



HOLLYWOOD YILDIZLARI KIRMIZI HALIDA

Jodie Foster (Vie Privée), Josh O’Connor (The Mastermind) Paul Mescal (The History of Sound), Eddington filminin yıldızları Joaquin Phoenix, Emma Stone, Pedro Pascal ve Austin Butler ve Anderson’ın yeni filmi The Phoenician Scheme'de rol alan Benicio del Toro, Michael Cera, Tom Hanks, Bryan Cranston, Riz Ahmed, Benedict Cumberbatch ve Scarlett Johansson kırmızı halıda yerlerini alacak.



Johansson ayrıca festivalde yönetmen kimliğiyle de yer alacak. Oyuncu, June Squibb'in başrolünü üstlendiği Eleanor the Great filmiyle ilk kez yönetmenliğe adım attı.



Şarkıcı Bono da bu yıl ilk kez Cannes'da boy gösterecek. Bono: Stories of Surrender adlı belgesel Andrew Dominik imzası taşıyor.



Cannes Film Festivali'nin jürisinde Halle Berry, Payal Kapadia, Alba Rohrwacher, Leïla Slimani, Dieudo Hamadi, Hong Sangsoo, Carlos Reygadas ve Jeremy Strong yer alıyor.



DE NIRO'YA ONUR ÖDÜLÜ



Robert De Niro'ya festivalde Altın Palmiye Onur Ödülü verilecek.

14 yıl önce festivalin jüri başkanlığını üstlenen aktör, son olarak Killers of the Flower Moon (Dolunay Katilleri) filmiyle festivalde yer almıştı. Festivalde onur ödülü son olarak Meryl Streep ve Jodie Foster'a verilmişti