Hollywood döngüye girdi

Vizyona giren filmlere baktığınızda isimler size de çok tanıdık gelmiyor mu? Yıl dönümlerine özel yeniden vizyona giren filmlerin yanı sıra "yeni" filmler de bir o kadar tanıdık. Bunun son örneği Jurassic World: Yeniden Doğuş oldu.

Steven Spielberg dehasının yarattığı Jurassic Park evreni bir kez izleyiciyle buluştu. Yeni oyuncular ve yeni bir hikayeyle. Filmi beğenen de oldu beğenmeyen de. Aslında filmin kendisinden çok, sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran bir seriye neden yeni bir film daha eklendiği sorgulandı.

Özellikle son yıllarda bir döneme damga vuran filmler yeniden çekiliyor. Hollywood yapımcıları bu filmler için "remake, reboot, sequal, prequel, spin-off" gibi isimler kullanıyor. Temelde hepsi, izleyiciye aynı evreni tekrar ziyaret etme imkanı sunuyor.

Bu yıl izleyiciyle buluşan yeniden çekimler arasında Danny Boyle imzalı "28 Yıl Sonra", 2000 yılında sinema tarihinde yeni bir dönemin kapılarını arayan Son Durak'ın devam filmi "Son Durak: Kan Bağı" bulunuyor.

Peki Hollywood neden sürekli eski yapımları yeniden çekmeye devam ediyor? Eleştirmenlere göre bunun altında yatan en büyük nedenlerden biri, geçmişe duyulan özlem. Nostalji. Bilinmeyene duyulan güvensizlik, bilinenin güç kazanmasını sağlıyor. Bu hem yapımcılar hem de izleyiciyler için geçerli.

Zamanında büyük bir başarı elde etmiş bir filmi yeniden çekmek veya aynı evrende yeni bir hikaye yaratmak kulağa oldukça cazip bir fikir gibi geliyor. Risk almak, milyonlarca dolarlık bir sektörde artık çok da tercih edilmiyor. Ancak yeniliğe aç olan izleyici, orijinal bir hikayenin hasretini çekiyor, aynı şeyi tekrar tekrar izlemek istemiyor. Hollywood'un girdiği döngüden ne zaman çıkacağı ise belirsiz.

LİSTE UZAYIP GİDİYOR

Önümüzdeki günlerde yeniden çekilen birçok film izleyiciyle buluşacak. 1997 tarihli “Geçen Yaz Ne Yaptığını Biliyorum” yeni bir kadro ile hayat bulacak. Film, 18 Temmuz'da gösterime girecek.

Kült yapımlar arasına giren “Naked Gun (Çıplak Silah) bu sefer Liam Neeson ile hayat bulacak. Film, 1 Ağustos'ta vizyona girecek.

Jamie Lee Curtis ile Lindsay Lohan, yeni bir Çılgın Cuma filminde buluşmaya hazırlanıyor. 1989 yapımı Güllerin Savaşı filmini yeniden çekiminde bu kez Olivia Colman ve Benedict Cumberbatch başrollerde.

Marvel imzalı Fantastik Dörtlü filmi de yepyeni bir kadro ile yeniden çekildi. Son dönemin en popüler isimlerinin yer aldığı film, 25 Temmuz'da gösterime girecek.