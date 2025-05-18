Moda dünyasına yön verenler isimler değişiyor

2026 İlkbahar/Yaz koleksiyonlarında alışık olmadığımız tasarımlarla karşı karşıya kalabiliriz. Kırmızı halıda gördüğümüz görünümlerin gizli kahramanları kreatif direktörler, gelecek sezonda farklı lüks markalarının bünyesinde modaya yön vermeye devam edecek. İşte tasarımcılar ve yeni adresleri...



Balenciaga'nın vizyonuna büyük bir katkıda bulunan ve marka kimliğinde yenilikçi bir tavır benimseyen Demna Gvasalia artık Gucci'de harikalar yaracak. "Neslimizin en iyi kreatif direktörlerinden biri" olarak nitelendirilen tasarımcının Gucci'de nasıl tasarımlara imza atacağı merak konusu.



Jonathan Anderson, Kim Jones'un ardından Dior Homme'un kreatif direktörü oldu. 11 yıllık görev süresinin ardından Loewe'den ayrılan Anderson'ın ilk defilesi, Paris Moda Haftası'nda tanıtılacak.



Chanel, uzun zamandır beklenilen haberi verdi ve yeni kreatif direktörü olarak Matthieu Blazy’i seçti. Daha önce Bottega Veneta'da görev yapan tasarımcı, Paris Moda Haftası kapsamında Chanel’deki ilk koleksiyonunu tanıtacak.



Fransız modaevi Mugler'in tasarımlarına artık Casey Cadwallader'in yerine Miguel Castro Freitas imza atacak. 2004 yılında Central Saint Martins'den mezun olan Freitas, daha önce köklü lüks markalarla çalıştı.



Proenza Schouler markasının kurucuları olan Jack McCollough ve Lazaro Hernandez, Loewe'nin kreatif yönetimini devralmaya hazırlanıyor. İkili Eylül ayındaki Paris Moda Haftası sırasında ilk koleksiyonlarını sergileyecek.



Louise Trotter ise Bottega Veneta’nın kreatif direktörü olarak atandı. Markanın başına geçen ilk kadın kreatif direktör olan İngiliz tasarımcı, Chanel bünyesine katılan Matthieu Blazy'nin yerine geçti. Trotter, ilk koleksiyonunu Eylül ayında tanıtacak.



İtalyan moda devi Versace'nin kreatif direktörü Donatella Versace'nin markadan ayrılmasının ardından Dario Vitale, artık markanın tasarımlarına imza atacak.