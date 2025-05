Oyunculuğa ara, yönetmenliğe merhaba

Bazı yönetmenler, film çekimleri esnasında oyuncularla fikir alışverişi yapsa da oyuncular genel anlamda filmde yalnızca "oynamakla" yükümlü. Rolü için aylarca çalışan, sınırlarını zorlayan ve projeye her şeyini veren bazı isimler ise yönetmen tarafından "yönlendirilmenin" ötesine geçmek istiyor. Bazıları ise yalnızca her süreçte sözünün geçtiği bir film çekmek istiyor.



İşte tüm bu sebeplerden birçok ünlü Hollywood yıldızı yönetmenliğe adım atıyor. Son dönemde, yönetmenliğe geçiş yapan oyuncu sayısı ise artıyor.



Scarlett Johansson, Eleanor the Great filmiyle ilk kez yönetmen koltuğuna oturdu. Cannes'da gösterilen film 5 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Çocuk yaşta setlere adım atan yıldızın gelecek projeleri ise merak konusu.



Bir başka çocuk yıldız Kristen Stewart ise The Chronology of Water filminin yönetmenliğini üstlendi. Imogen Poots'un başrolünü üstlendiği yapım, Lidia Yuknavitch'in aynı adlı anı kitabından uyarlandı. Oyuncu daha önce kısa film denemelerinde bulunmuştu.



Ruben Östlund imzalı Triangle of Sadness filmiyle adını duyuran Harris Dickinson ise yönetmenliğe adım atmak için çok beklemeyenlerden. Oyuncunun Urchin filmi Cannes'da gösterildi.



Lenny Kravitz'in kızı Zoe Kravitz geçtiğimiz yıl Channing Tatum'ım başrolünü üstlendiği Gözlerini Kırp filmi ile yönetmenliğe adım attı. Oyunculuğua bir yandan devam eden yıldız, How To Save A Marriage adlı film için kolları sıvadı bile.



OYUNCULUĞU BIRAKTILAR MI?



Yıldız kadrolu Dert Etme Sevgilim filmiyle yönetmenliğe adım atan Olivia Wilde, The Office ile akıllarda yer eden ve eşiyle başrollerini paylaştığı Sessiz Bir Yer filmiyle yönetmenliğini üstlenen John Krasinski, Lady Gaga ile başrollerini paylaştığı A Star is Born filminin yönetmen koltuğunda oturan Bradley Cooper veya her filmiyle ses getiren Greta Gerwig gibi isimler son yıllarda rol aldıkları değil, yönettikleri filmlerle gündemde.

Yönetmenliğe adım atanların, oyunculuk hakkında eskisi gibi düşünmemesi oldukça normal elbette. Kimileri ikisini de yapmaya devam ederken kimisi yönetmenliğe öncelik vermişe benziyor.



Oyunculuk kariyeriyle yıldızı parlayıp daha sonra yönetmenliğe adım atan Ben Affleck, Jodie Foster, Ben Stiller, Elizabeth Banks, George Clooney, Jordan Peele gibi isimleri de unutmamak lazım.