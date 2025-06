Romantik komedi filmlerinin soyu tükendi mi?

Kate Hudson'ın sarı elbisesiyle herkes büyülediği anlar, Ryan Gosling'in aşk dolu bakışları veya Julia Roberts'in içimizi ısıtan gülüşü çok geçmişte kalmış gibi görünüyor. Son yıllarda film sektöründe romantik komedi türünün tarihe karıştığına dair bazı görüşler var. Peki romantik komedi türü tarihe mi karışıyor?



Dijital platform içeriklerinin yaygınlaşmasıyla birlikte film sektöründe büyük bir değişim yaşandı. Bir anda yalnızca gişe rekoru kırma potansiyeli olan filmler sinemada izlenir hale geldi. Romantik komediler de bu değişimden nasibini aldı elbette. Artık sinemalarda eski usül Hollywood yapımı romantik komedi filmi görmek oldukça nadir. Dijital platformlarda bu tür yapımları sık sık görmek mümkün ancak geçtiğimiz yıl Past Lives ile adından söz ettiren Celine Song'ın yeni filmi Materialists, adeta romantik komedi türünün sinemaya dönüşünü temsil ediyor.



"AŞKTAN DAHA ÖNEMLİ OLAN NEDİR?"



Kendi deneyimlerinden yola çıkarak bir çöpçatanın aşk üçgeninde kalmasını anlatan yönetmen, The New York Times'a verdiği röportajda "Neden bizi, toplumumuzu ve hayatımızı gerçekten etkileyen bu film türünden, ciddi bir tür olarak bahsetmiyoruz? Aşktan daha önemli olan nedir?" diyor.



Romantik komedi türünde bir filmi izleyen herkesin, bu filmde kendi hayatından bir şeyler bulabileceğine inanan yönetmen, oyuncu seçiminde de dikkatli davrandı: Süper kahraman filmleriyle sınırlı kalmayacağını pek çok kez kanıtlayan Chris Evans, kariyerinde bağımsız türde yapımlara odaklanan Dakota Johnson ve çok yönlülüğüyle övgü toplayan Pedro Pascal.



Film her ne kadar romantik komedi olarak nitelendirilse de A24 imzasını unutmamak lazım. Birçok ödüllü festival yapımına ve sınırları zorlayan temalara sınırsız imkan sunan yapım şirketi, bu tarzda bir filme imza atarak oldukça riskli bir hamlede bulundu. Ama belki de onlar da romantik komedi'nin "ciddiye alınması" gerektiği konusunda Song ile hemfikirdir.



Materialists'i seven de oldu sevmeyen de. Ancak filmin günümüz sinemasında temsil ettiği şey belki de aldığı yorumlardan daha önemlidir.