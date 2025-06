The Weeknd'in kariyer seçimi ne olacak?

The Idol dizisine gelen eleştirilerin ardından oyunculuğa mesafeli olduğu düşünülen The Weeknd, gerçek adıyla Abel Tesfaye, sürpriz bir projeyle karşımızı çıktı. Hurry Up Tomorrow adlı filmde başrolü üstlenen oyuncuya, son dönemim yıldızı parlayan isimleri Jenny Ortega ve Barry Keoghan eşlik ediyor. Filmde varoluş krizi yaşayan ve uykusuzluk problemi çeken bir müzisyeni canlandıran The Weeknd, aynı isimli bir albüm de yayınladı.

KONSER ESNASINDA SESİNİ KAYBETMİŞTİ



Şarkıcı, 2022 yılında Los Angeles'ta konser verdiği esnada sesini kaybetmesinin, oynadığı oynadığ karaktere ilham olduğunu söyledi. O dönem Variety'e konuşan şarkıcı, akıl sağlığını kaybettiğini ve sesini kaybedince kariyerinin sona erdiğini düşünmüş. The Weeknd "Zirvede bırakmayacaksan doğru zaman ne zaman?" diye eklemişti.

Peki ünlü şarkıcı, müziği bırakıp oyunculuğa yönebilir mi?

Daha önce sahne adını bırakmaya niyetli olduğunu belirten şarkıcı, adının değişmesini bir nevi "yeniden doğuş" olarak nitelendiriyor. Kariyer seçimi konusundaki soruları yanıtsız bırakan Kanadalı şarkıcı People dergisine yaptığı açıklamada "Yaptığım işlerin hep bilinmesini istedim ama ben ünlü olmak istedim mi bilmiyorum." demişti.



The Idol dizisindeki deneyimine kıyasla, yeni filminde oyunculuğunu gerçek anlamda gösterme şansı elde eden şarkıcı, Entertainment Weekly'ye yaptığı açıklamada "Bir oyuncu olarak işimi yapmak istedim, kamera arkasıyla ilgilenmedim" diyor.



Şarkıcı, sosyal medya yalnızca işleriyle ilgili paylaşımda bulunuor ve özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı da tercih ediyor.



Yıldızın, gelecek yıllarda oyunculuk kariyerine odaklanacağı iddia edilse de yeni filmi Hurry Up Tomorrow'a özel bir albüm çıkarması bile The Weeknd'in müziksiz bir proje düşünemediğini gösteriyor diyebilir miyiz?