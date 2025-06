Ünlü isimlerin popüler girişimi: Güzellik sektörü

Güzellik sektörüne yatırım yapan dünyaca ünlü yıldızların sayısı her geçen gün artıyor. Ünlü model Hailey Bieber da bu isimlerden biri. 2022'de güzellik markası Rhode'u kuran ve sosyal medyayı, markasını tanıtmada çok iyi bir araç olarak kullanan Bieber, Rhode'u 1 milyar dolara E.l.f Beaut'ye sattı. 28 yaşındaki Bieber bu sayede resmen milyarder oldu. Model Hailey Bieber'ın servetine servet katan bu anlaşma sonrası, güzellik markası çıkaran ünlü isimleri ele alıyoruz...



Yıllardır değişmeyen hacimli ve parlak saçlarıyla tanınan oyuncu Blake Lively, Blake Brown adında saç bakım markası çıkardı. "Hep saç bakımıyla ilgilenmişimdir." diyen oyuncu, markası sayesinde saç bakım sırlarını da paylaşıyor.



Her filmiyle gündem olan ve hatta yakın zamanda yönetmenliğe adım atan Scarlett Johansson da The Outset adlı cilt bakım markasıyla öne çıkıyor. Ancak diğer ünlü isimlerin aksine oyuncunun sosyal medya hesabı yok.



Yer aldığı başarılı yapımlarla tüm zamanların en iyi oyuncuları arasında gösterilen Brad Pitt de güzellik sektörüne adım attı. Cinsiyetsiz bir cilt markası çıkaran yıldız, Miraval Şatosu'ndan ilhamla Le Domaine adında bir güzellik markası kurdu. Şarkıcı Pharell Williams (Humanrace), Harry Styles (Pleasing), İngiliz aktör Idris Elba (S’able Labs), Oscar ödüllü şarkıcı Jared Leto (Twentynine Palms) da güzellik sektörüne adım atan isimlerden.



Güzellik markası çıkaran isimler arasında birçok farklı sektörden ünlü var: Selena Gomez, Rihanna, Halsey, Ariana Grande, Victoria Beckham, Millie Bobby Brown, Beyonce, Lady Gaga, Serena Williams, Jennifer Aniston, Kylie Jenner, Alicia Keys, Jessica Alba, Drew Barrymore, Kim Kardashian, Miranda Kerr...



NEDEN GÜZELLİK SEKTÖRÜ?



Peki ünlülerin özellikle güzellik sektörüne yönelmesinin altınta ne yatıyor? Akla ilk gelen sosyal medyanın gücü. Yaptıkları projelerle büyük bir hayran kitlesi kazanan ünlü isimlerin sosyal medya paylaşımları da ilgi görüyor elbette. Güzellik ürünlerinin tanıtımı için sosyal medyadan daha iyi bir araç olabilir mi?



Elbette bu isimlerin yıllar içinde yarattığı güveni de unutmamak lazım. Sıkı bir Rihanna hayranı, şarkıcının kötü bir ürün piyasaya çıkaracağını düşünmüyor. Markalarına gelecek en küçük zarar, bu isimlerin prestijinde büyük sarsıntıya yol açabilir.