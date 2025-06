Venedik Film Festivali yaklaşıyor: İşte ilk tahminler

Bu yıl 82'ncisi düzenlenecek olan Venedik Film Festivali yine birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya hazırlanıyor. 27 Ağustos'ta başlayacak olan festivalin jüri başkanı Alexander Payne olacak. Bu yıl Altın Aslan için hangi filmlerin yarışacağı ise merak konusu.



Her yıl olduğu gibi bu yıl da festival kırmızı halısında birbirinden ünlü isimler boy gösterecek. Bu isimlerden bazılarının daha önce festival deneyimi olan Emma Stone ve Cate Blanchett gibi isimler olduğu düşünülüyor.



İLK TAHMİNLER



Son olarak Queer filmiyle festivalde boy gösteren Luca Guadagnino'nun yeni filmi "After the Hunt"ın seçkide yer alacağı düşünülüyor. Özellikle Julia Roberts, Andrew Garfield ve Ayo Edebiri'nin yer aldığı yıldız kadro düşünülünce yönetmenin festivale katılmasına kesin gözüyle bakılıyor.



Hem oyunculuk hem de yönetmenlik kariyeriyle adından söz ettiren Benny Safdie'nin "The Smashing Machine" filmi de festivalde yer alabilir. Filmde Dwayne Johnson, UFC efsanesi Mark Kerr’i canlandırıyor. Filmde Kerr'in eşi Dawn'ı ise Emily Blunt canlandırıyor.



Yorgos Lanthimos ile Emma Stone'u bir kez daha bir araya getiren "Bugonia" filminin festivalde yer alacağına kesin gözüyle bakılıyor. Güney Kore yapımı "Save The Green Planet!" filminden uyarlanan filmde Stone'a başrollerde Jesse Plemons eşlik ediyor.



Geçtiğimiz yıl Haluk Bilginer ile rol aldığı Pablo Larrain imzalı Maria filmiyle festivalde boy gösteren Angelina Jolie de Paris moda dünyasını konu alan "Couture" adlı Alince Winocour filmiyle festivalde boy gösterebilir.



George Clooney'nin başrolünü üstlendiği Noah Baumbach imzalı "Jay Kelly", Guillermo del Toro'nun yeni bir bakış açısıyla çektiği "Frankenstein" da festivalde yer alması beklenen filmlerden.



Idris Elba, Rebecca Ferguson, Greta Lee gibi isimlerin rol aldığı ve Oscar ödüllü Kathryn Bigelow imzalı "A House of Dynamite" filmi de Venedik'te izleyiciyle buluşabilir.