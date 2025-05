Yeni Brad Pitt, yeni Nicole Kidman kim? Hollywood'un geleceği onların elinde

Aklınıza "Hollywood yıldızı" denilince kimler geliyor? Tom Cruise, Angelina Jolie , George Clooney, Natalie Portman ve daha niceleri... Peki hiç merak ettiniz mi, 10 yıl sonra hangi isimleri sıralayacağız?

Sean Penn'in Jennifer Lawrence'ı "son film yıldızı" olarak nitelendirmesi üzerine bu soru daha da önem kazandı. Film yıldızlarının "tükendiğini" ima eden aktör, daha sonra umutlu olduğuna dair yorumlarda bulundu. Penn her ne kadar "Yeni oyuncuların performanslarını görünce işi bırakmak istiyorum çünkü o kadar iyiler ki!" dese de Hollywood'un geleceğine yönelik olumsuz tutumu, birçok fikrin ortaya atılmasına neden oldu.



CRUISE DAHA UMUTLU



Tom Cruise ise Penn'in aksine Hollywood'un geleceğinden oldukça umutlu. Hiçbir filminde dublör kullanmayan ve sinema aşkını ağzından düşürmeyen aktör, "son film yıldızı" olarak nitelendirilmek istemiyor.



"Çok fazla yetenekli oyuncu var, onların ortalığı kasıp kavurduğunu görmek istiyorum." diyen aktör, özellikle Michael B. Jordan'ı çok beğendiğini söyledi. Cruise müjdeyi vermeyi de ihmal etmedi: "Sinners filminde ona bayıldım, birlikte film çekeceğiz."



PEKİ KİM BU YENİ FİLM YILDIZLARI?



Kimilerine göre bu liste çok kısa, kimilerine göre uzayıp gidiyor. Son dönemin yıldızı parlayan isimleri arasında Timothee Chalemet başı çekiyor. Art arda başarılı projelerde rol alan oyuncu adeta hiçbir filminde hayal kırıklığına uğratmıyor. Bob Dylan biyografisiyle oyunculukta ne kadar sınırlarını zorlayabileceğini gösteren aktör, geleceğin Brad Pitt'i, Leonardo DiCaprio'su olarak nitelendiriliyor.



Euphoria, Priscilla ve Saltburn gibi yapımlarla farklı türlerde yeteneğini sergileyen Jacob Elordi, Disney yıldızı olarak kariyerine başlayan Austin Butler, Normal People ile hayatımıza giren ve Gladyatör 2 ile gişe filmlerindeki yerini sağlamlaştıran Paul Mescal listenin öne çıkan isimlerinden.



Yine Disney'in Hollywood'a kazandırdığı isimlerden biri olan Zendaya, üzerine yapışan kalıpları çoktan yıktı bile. Lüks markaların adeta giydirmek için yarıştığı yıldız, yeni Nolan filminde rol alacak. Top Gun: Maverick ile özellikle Hollywood camiasında görününürlüğü artan Glenn Powell da gelecekte büyük işlere imza atacağa benziyor.



Kariyerine çocuk yıldız olarak başlayan ve Wednesday ile yıldızı parlayan Jenna Ortega, Beetlejuice Beetlejuice filmiyle de beğeni topladı. Oyuncunun gelecek projeleri arasında Klara, The Sun ve Death of a Unicorn gibi yapımlar yer alıyor.



Girdiği her rolde adeta bambaşka birine bürünen Florence Pugh ise şüphesiz, Hollywood yapımcılarının gözdesi. Midsommar, Küçük Kadınlar, Dert Etme Sevgilim, Oppenheimer, Dune: Part Two... Liste uzayıp gidiyor.



Euphoria dizisinin ikinci sezonuna damga vuran Sydney Sweeney, The Queen’s Gambit ile sınırları zorlayan Anya Taylor-Joy, The Beatles filmlerinde rol almaya hazırlanan Barry Keoghan, genç yaşta setlere adım atan ve henüz 13 yaşındayken Oscar'a aday gösterilen Saorsie Ronan...



Listenin daha da uzadığı düşünülürse Jennifer Lawrence'ın son "film yıldızı" olduğu fikri pek de inandırıcı gelmiyor sanki.