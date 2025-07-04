Yeni James Bond kim olabilir?

İlk kez 1962'de "Dr. No" filmiyle hayatımıza giren James Bond karakteri, aradan onlarca yıl geçmesine rağmen hala büyük bir hayran kitlesine sahip. Durum böyle olunca bu ikonik rolü canlandıran her aktör büyük bir sorumluluk üstleniyor. Bond serisine yıllarını veren aktörleri de temsil eden yeni 007, bir nevi sinema tarihinde iz bırakan bir geleneği devam ettirecek.

Dune serisi ve Blade Runner 2049 gibi yapımlarla tanınan Fransız yönetmen Denis Villeneuve, ilk Bond filminin yönetmenliğini üstlenecek. Çocukluğundan beri büyük bir Bond hayranı olduğunu belirten yönetmen, 007 filmleri için" Benim için kutsal bir alan.” dedi.

SERİNİN TÜM KONTROLÜ AMAZON'DA



Amazon MGM Studios'un Bond filmlerinin haklarını satın almasıyla serinin kaderi değişti. Uzun süredir Broccoli ailesi tarafından yönetilen serinin geleceği artık Amazon'a emanet. Ancak hepimizin merak ettiği soruya Amazon CEO'su Jeff Bezos da cevap arıyor: "Bir sonraki Bond olarak kimi seçerdiniz?"



Peki son olarak Daniel Craig'in üstlendiği bu rolü gerçekten kim üstlenecek? Bond adaylarının listesi uzayıp gidiyor: Listede Cillian Murphy, Theo James, Idris Elba, Josh O’Connor, Jonathan Bailey,Regé-Jean Page Henry Golding, Aaron Taylor-Johnson...

GENÇ BİR BOND OLACAK

Bu mirası devralmak hiçbir oyuncu için kolay olmayacak elbette. Rolün hakkını vermek ve beklentileri karşılamak sanıldığından daha zor. Bond yalnızca bir karakteri değil aynı zamanda bir kültürü de temsil ediyor. Yapımcılar, genç bir Bond'un ekran karşısına geçeceğini duyurdu. Bu durumda, bu ikonik rolü belki de kariyerinin daha başında olan bir isim üstlenecek.

TAHMİNLERDE SON DURUM

Kulisten sızan bilgilere göre, listede üç isim başı çekiyor: Jacob Elordi, Tom Holland ve Harris Dickinson. 30 yaş altı İngiliz oyunculardan bir liste hazırlayan yapımcılar son olarak bu üç isimde karar kıldı. Saltburn filmiyle iyi bir çıkış yakalayan Elordi'nin Avustralyalı olması ise kafaları karıştırdı.

Son olarak Nicole Kidman ile başrollerini paylaştığı Babygirl ile adından söz ettiren Harris Dickinson'ın yıldızı, Ruben Östlund imzalı Triangle of Sadness filmiyle parladı. İlk kez yönetmenlik yapan oyuncunun Urchin filmi Cannes'da gösterildi. Dickinson, Sam Mendes imzalı Beatles filmlerinde rol almaya hazırlanıyor.

Tom Holland ise diğer adaylara kıyasla daha büyük bir hayran kitlesine sahip. Holland, Örümcek Adam'a hayat verdiği Marvel filmleriyle dünya çapında üne kavuştu.

Yeni Bond filminin vizyon tarihi henüz resmen açıklanmasa da bu büyüklükteki bir filmin 2028'den önce vizyona girmeyeceği düşünülünüyor.