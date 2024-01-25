Euro NCAP değil Green NCAP! 2023 yılının en çevreci otomobilleri

Özellikle sıfır araç alırken kullanıcıların güvenlik donanımları için takip ettiği en önemli kurum Euro NCAP. Küresel ısınma ve çevre konularına daha fazla önem verilmeye başlandıkça araçların yolcu veya güvenliği kadar çevreciliği de artık merak ediliyor.

İşte bu konuda araçları değerlendirmeye alan Green NCAP, 2023’ün en iyilerini paylaştı.

Listeye göre, tamamen elektrikli otomobiller arasında en çevreci model Çinli Great Wall Motor’un küçük aile otomobili ORA Funkey Cat oldu. Model, Temiz Hava İndeksi testinde 10 üzerinden 10, Enerji Verimliliği İndeksi testinde 10 üzerinden 9.5 ve Sera Gazı Endeksi testinde ise 10 üzerinden 9.5 puan aldı.