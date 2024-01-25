Euro NCAP değil Green NCAP! 2023 yılının en çevreci otomobilleri

Özellikle sıfır araç alırken kullanıcıların güvenlik donanımları için takip ettiği en önemli kurum Euro NCAP. Küresel ısınma ve çevre konularına daha fazla önem verilmeye başlandıkça araçların yolcu veya güvenliği kadar çevreciliği de artık merak ediliyor.
İşte bu konuda araçları değerlendirmeye alan Green NCAP, 2023’ün en iyilerini paylaştı.
Listeye göre, tamamen elektrikli otomobiller arasında en çevreci model Çinli Great Wall Motor’un küçük aile otomobili ORA Funkey Cat oldu. Model, Temiz Hava İndeksi testinde 10 üzerinden 10, Enerji Verimliliği İndeksi testinde 10 üzerinden 9.5 ve Sera Gazı Endeksi testinde ise 10 üzerinden 9.5 puan aldı.
Benzinli otomobil kategorisinde en çevreci Skoda’nın Kamiq modeli oldu. 1.0 TSI 5 ileri manuel şanzımanlı Kamiq’in;
Temiz Hava İndeksi 7, Enerji Verimliliği İndeksi 5.2 ve Sera Gazı Endeksi ise 10 üzerinden 3.8 puan aldı.
Dizel otomobiller arasında ise en çevreci Opel Mokka oldu. Alman üreticinin, 1.5 dizel manuel şanzımanlı modelinin;
Temiz Hava İndeksi 6.5, Enerji Verimliliği İndeksi 5.8 ve Sera Gazı Endeksi testi ise 10 üzerinden 4.8 puanla sonuçlandı.
Premium modeller arasında ise zirvede Tesla Model S yer aldı. Model S’in çift motorlu versiyonu Temiz Hava İndeksi testinde 10 üzerinden 10, Enerji Verimliliği İndeksi testinde 9.4 ve Sera Gazı Endeksi testinde 9.7 puan elde etti.
Piyasanın hakimi olan SUV’lar arasında ise Volkswagen ID.5 zirvede. Küçük SUV kategorisinde önde olan ID.5, Temiz Hava İndeksi testinde 10 üzerinden 10, Enerji Verimliliği İndeksi testinde 10 üzerinden 9.4 ve Sera Gazı Endeksi testinde ise 10 üzerinden 9.6 puan aldı.
Elektrikli araçlara geçişin hızı beklendiği gidecek mi bunu zaman gösterecek, ancak bu süreçte üretilen içten yanmalı modellerin de gelişen teknolojileriyle bu listelerde yer alması diğer markalara referans oluşturabilir.
Gelecek yıllarda EuroNCAP testlerinin sonuçlarına olan ilgi Green NCAP sonuçlarına da olur mu göreceğiz?