2026 MTV oranları elektrikli araçlarda en oldu? dört çekerde 70 bine çıkıyor

2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49'dan yüzde 18,95'e düşürüldü.

Elektrikli otomobillerde 151 kW’nin altında kalan elektrikli araçlarda MTV düşük kalırken, gücü yüksek araçlarda ÖTV tutarında fark açıldı.

Özellikle dört tekerlekten çekişli ve gücü yüksek modellerde MTV tutarı 70 bin TL'yi buldu.

Örneğin Tesla Model Y'nin Standart versiyonunda MTV tutarı 17 bin 505 TL iken Model Y Performance versiyonunda ya da Togg'un SUV modeli T10X'in 4More versiyonunda 68 bin 603 TL'ye kadar çıkıyor.

Opel Frontera gibi gücü daha düşük versiyonlarda ise 3 bin TL'ye geriliyor.