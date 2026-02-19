389 bin elektrikli araç yollarda. Şarj istasyonu sayısı da hızla artıyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) ekim ayına ilişkin "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporuna göre, Türkiye'de hem elektrikli araç sayısı hem de şarj istasyonu soket sayısı artmaya devam ediyor.

Ocak 2026 raporuna göre, Türkiye yollarında 389 bin 134 adet elektrikli otomobil bulunuyor. 2025 yılı Ocak ayında 198 bin 002 adet elektrikli otomobil bulunurken, 2025 yılı sonunda bu rakam 373 bin 733'e yükseldi.



Elektrikli araçların hem marka hem model bazında artmasıyla birlikte şarj istasyonu ihtiyacı da artıyor. Türkiye'de elektrikli araçlar için toplam şarj soketi sayısı 39 bin 694 oldu.



Bunun 22 bin 635'i yavaş şarj dediğimiz AC, 17 bin 59'u hızlı yani DC şarj. Eski verilere bakıldığında DC hızlı şarj sayısının daha hızlı yükseldiği görülüyor.



Elektrikli araç şarj ağının toplam kurulu gücü 2026 yılında 2 bin 990 megavat oldu. Şarj istasyonlarında tüketilen elektrik miktarı ise tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 60 milyon 124 bin 282 kilovatsaate yükseldi.

İl bazında ise 18 bin 952 megavatsaatle İstanbul birinci sırada, 9 bin 737 megavatsaatle Ankara ikinci ve 3 bin 471 megavatsaatle İzmir elektrik tüketiminde üçüncü sırada yer alıyor.