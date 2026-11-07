500 kilometre hız sınırı aşıldı. Çinli marka Bugatti ve SSC'yi geride bıraktı

BYD’nin lüks markası Yangwang, U9 Xtreme ile kendi hız derecesini bir kez daha geliştirdi. Abu Dabi’nin Al Dhafra bölgesindeki E11 otoyolunda gerçekleştirilen denemede otomobil, 503,17 km/sa hıza ulaştı. FIA da elde edilen hızı resmen tanıdığını açıkladı. Direksiyonda, otomobilin önceki hız denemelerini de gerçekleştiren Alman yarış pilotu Marc Basseng vardı.

REKOR TEK YÖNLÜ HIZ DENEMESİNDE GELDİ

U9 Xtreme’in elde ettiği derece, Guinness tarafından hem seri üretim otomobiller hem de elektrikli seri üretim otomobiller için tek yönde ulaşılan en yüksek hız kategorilerinde tescillendi. Bu nedenle 503,17 km/sa, tek yönlü geçişte ölçülen azami hızı ifade ediyor.

Yeni sonuç, U9 Xtreme’in Eylül 2025’te Almanya’daki ATP Papenburg test tesisinde ulaştığı 496,22 km/sa’lik derecenin 6,95 km/sa üzerinde. Böylece otomobil, geçen yıl çok yaklaştığı 500 km/sa eşiğini bu kez aşmış oldu.

BUGATTI VE SSC DE 500 KM/SA SINIRINA YAKLAŞMIŞTI

500 km/sa sınırına yaklaşan otomobiller arasında Bugatti Chiron Super Sport 300+ önemli bir yere sahip. Modelin geliştirme programında kullanılan seri üretime yakın prototip, Andy Wallace’ın kontrolünde 2019’da 490,484 km/sa hıza ulaşmıştı. Almanya’daki Ehra-Lessien test pistinde gerçekleştirilen tek yönlü denemenin ardından Bugatti, müşterileri için 30 adet Chiron Super Sport 300+ üretti.

Amerikalı SSC Tuatara ise Mayıs 2022’de Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nin eski uzay mekiği iniş pistinde 474,8 km/sa hıza ulaştı. Larry Caplin’in kullandığı otomobilin derecesi, Racelogic’in ölçüm sistemleriyle kaydedildi. SSC, denemenin ardından otomobilin daha yüksek hızlara çıkabilecek potansiyele sahip olduğunu, koşuyu sınırlayan unsurun pist uzunluğu olduğunu açıklamıştı.

HIZ YARIŞINDA JESKO ABSOLUT VE VENOM F5 DE VAR

Koenigsegg Jesko Absolut, 500 km/sa üzerini hedefleyen otomobillerden biri. Christian von Koenigsegg, daha önce motor ve aerodinamik yapının bu hızları desteklediğini, deneme için belirleyici konunun lastik geliştirme ve onay süreci olduğunu söylemişti.

Hennessey de Venom F5 için açıkladığı programda, iki yönde yaklaşık 482,8 km/sa’yi aşmayı hedeflediğini belirtmişti. John Hennessey, tek yönde 500 km/sa’e ulaşmayı da hedefleri arasında göstermişti. Marka, 2025’te tanıttığı Venom F5 Evolution ile gücü 2.031 HP’ye yükseltti. Bu modelin azami hız denemesinde elde edeceği sonuç ise bekleniyor.

U9 Xtreme’in başarısının ardından hız yarışındaki bir diğer ölçüt, iki zıt yönde yapılan koşuların ortalaması olacak. Rüzgar ve yol eğiminin etkisini azaltan bu yöntemde SSC Tuatara’nın 2021’de kaydettiği 455,3 km/sa’lik derece ayrı bir rekor olarak yerini koruyor.

DÖRT ELEKTRİK MOTORU VE YAKLAŞIK 2.977 HP

U9 Xtreme, her tekerleğe bir motor düşen dört motorlu güç aktarım sistemi kullanıyor. Her biri 555 kW üretebilen ve dakikada 30 bin devire çıkabilen motorların toplam gücü 2.220 kW, yaklaşık 2.977 HP seviyesinde. Otomobilde 1.200 voltluk elektrik mimarisi, yüksek güç çıkışı için geliştirilen Blade batarya ve DiSus-X aktif gövde kontrol sistemi bulunuyor.

Model, daha önce Nürburgring Nordschleife’de 6 dakika 59,157 saniyelik tur kaydetmişti. Yangwang, U9 Xtreme’in dünya genelindeki üretimini 30 adetle sınırlıyor.