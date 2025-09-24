500 km hıza sadece 4 kaldı: Dünyanın en hızlı otomobili bir elektrikli

Otomotiv dünyasında uzun zamandır 500 kilometre hıza ulaşma yarışı sürüyor. Birçok model kağıt üstünde bu hızı aşsa da şimdiye kadar en çok yaklaşan ve dünyanın en hızlı seri üretim otomobili artık bir elektrikli

Çinli BYD'nin performans markası Yangwang'ın U9 Xtreme modeli 496 km/sa hıza

Sadece 30 adet üretilecek model 500 km/sa hıza dayanabilecek lastikler ve karbon seramik disk frenlere sahip.



Bu özel araç dört elektrik motoruyla neredeyse toplam 3 bin beygir güç üretiyor.

500 KM HIZA EN ÇOK YAKLAŞAN MODELLER

500 kilmetre hıza en çok yaklaşan modellerin başında Koenigsegg Jesko Absolut geliyor. 1600 beygirlik model henüz bu hıza ulaşamasa da teorik olarak buna imkanı olan bir araç.

​SSC Tuatara ise 2020'de yapılan testlerde 532 km/sa hıza ulaştığı iddia edildi. Ancak sonrası bunun GPS hatasından kaynaklandığı ve sadece 475 km/sa hıza ulaştığı açıklandı.

Bugatti Tourbillon 446 km/sa, Hennessey Venom F5 438 km/sa, bir başka elektrikli Rimac Nevera R 430 km/sa hızlara ulaşmayı başaran diğer modeller.