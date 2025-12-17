AB, 2035 yasağını gevşetti. Kararın kazananları ve kaybedenleri

Otomotiv devleri konvansiyonel araçlara kıyasla yüksek etiket fiyatları ve bazı ülkelerdeki şarj ağı sorunları ve Çin baskısı nedeniyle elektrikli dönüşüm hedeflerinden caydı.

Bu nedenle, Avrupa Birliği'ne 2035'e kadar içten yanmalı araçları yasaklama planını değiştirmesi için uzun zamandır otomotiv devlerinden ve ülke liderlerinden baskılar geliyordu.

Baskılar sonuç verdi ve AB'nin iklim değişikliğiyle mücadelede bir dönüm noktası olarak görülen, yeni benzinli ve dizel araçlara yönelik 2035 yasağının hafifletilmesi kararı alındı.

HİBRİT MODELLERE YOL AÇILDI

Egzoz emisyonlarını yüzde 100 düşürme hedefi, yüzde 90 olarak uygulanacak. Yüzde 10'luk kısım AB'de üretilen e-yakıtlar ve biyoyakıtlar yoluyla telafi edilebilecek.

Karara göre AB ülkelerinde, 2035 sonrasında içten yanmalı motoru olan şarj edilebilir hibritler, menzil genişleticiye sahip araçlar ve hafif hibritler satılabilecek.

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen, "ekonomik açıdan mantıklı" olarak değerlendirirken, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, "Teknolojiye daha fazla esneklik" sağlamanın doğru adım olduğunu söyledi.

Üreticilere göre, yüksek ​​maliyetler ve 27 üyeli birliğin bazı bölgelerinde yeterli şarj altyapısının bulunmaması, kullanıcıların elektrikli araçlara mesafeli yaklaşmasına neden oluyor. Verilerine göre, 2025 yılının ilk dokuz ayında satılan yeni araçların yalnızca yüzde 16'sı elektrik destekli modellerden oluşuyor.

İspanya, Fransa ve İskandinav ülkeleri ise yasağın kaldırılmasının elektrikli araçlara geçişini yavaşlatacağı ve yatırımları düşüreceği riski olduğu konusunda uyarmıştı.

Alman otomotiv devleri Porsche, Audi, BMW ve Mercedes gibi üst segment ve yüksek kar marjlı içten yanmalı modelleri satmaya devam edebilecek.

Volvo ve Polestar da dahil olmak üzere bazı üreticiler ise, yasağın gevşetilmesini eleştirerek, halihazırda hızla büyüyen Çinli elektrikli araç üreticilerine avantaj sağlayabileceği konusunda uyarıda bulundu.

OTOMOBİL ÜRETİCİLERİ DE "DEVAM" ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) ve Avrupa Otomotiv Tedarikçileri Birliği (CLEPA) tarafından, AB’nin 2035 karbon hedeflerinin "artık uygulanabilir olmadığı" belirtilmişti.