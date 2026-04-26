AB'de elektrikli satışları patladı

Avrupa'da savaşın akaryakıta etkisi ve teşviklerin yeniden gelmesiyle birlikte elektrikli satışları hız kesmeden artıyor.



Avrupa genelinde elektrikli otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48,9 artarak 234 bin 532 adet oldu.



Yılın ilk çeyreği genelinde ise yüzde 32,5'lik büyümeyle toplam 546 bin 937 adet elektrikli otomobil satıldı. Yani Avrupa Birliği'nde ilk çeyrekte satılan her 5 otomobilden birisi elektrikli oldu.



BENZİN VE DİZELDE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR



2026 yılı ilk üç ayında hibrit satışları yüzde 28,2 artarak 105.414 adet oldu. İçten yanmalı modellerde ise tam tersi bir durum var. Benzinli araçlar yüzde 9,4 gerilerken, dizel araçlarda bu oran yüzde 12,3 oldu.