Son Güncelleme: 26.04.2026 00:05
AB'de elektrikli satışları patladı
Avrupa Birliği'nde elektrikli otomobil satışları Mart ayında yüzde 50'ye yakın arttı.
Avrupa'da savaşın akaryakıta etkisi ve teşviklerin yeniden gelmesiyle birlikte elektrikli satışları hız kesmeden artıyor.
Avrupa genelinde elektrikli otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48,9 artarak 234 bin 532 adet oldu.
Yılın ilk çeyreği genelinde ise yüzde 32,5'lik büyümeyle toplam 546 bin 937 adet elektrikli otomobil satıldı. Yani Avrupa Birliği'nde ilk çeyrekte satılan her 5 otomobilden birisi elektrikli oldu.
BENZİN VE DİZELDE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR
2026 yılı ilk üç ayında hibrit satışları yüzde 28,2 artarak 105.414 adet oldu. İçten yanmalı modellerde ise tam tersi bir durum var. Benzinli araçlar yüzde 9,4 gerilerken, dizel araçlarda bu oran yüzde 12,3 oldu.
- Katı hal bataryalar beklenenden erken gelebilir17 Nisan 2026 Cuma
- Tesla’nın FSD’sine Avrupa’da ilk onay Hollanda’dan: Türkiye’ye ne zaman gelecek?12 Nisan 2026 Pazar
- Savaşın etkisi mi? Otomotiv satışlarında 4 yılın en kötü Mart ayı04 Nisan 2026 Cumartesi
- İngiltere'de SUV'lara ek vergi gündemde27 Mart 2026 Cuma
- Çinli BYD'den Formula 1 adımı. Rakiplere gözdağı mı?13 Mart 2026 Cuma