AB’nin 2035 otomobil yasağında yeni pazarlık

Avrupa Birliği’nde 2035 sonrasında içten yanmalı motorlu otomobillerin geleceğine ilişkin tartışma yeniden hızlandı. Alman basınına göre Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, otomobil üreticilerinin emisyon yükümlülüklerini hafifletecek bir uzlaşma üzerinde çalışıyor.

İki ülkenin Avrupa Komisyonu’nun daha önce sunduğu esneklik önerisinin de ötesine geçmek istediğini belirtiyor.

YÜZDE 100’DEN YÜZDE 80’E İNİŞ GÜNDEMDE

Mevcut AB düzenlemesi, yeni otomobillerin emisyonlarının 2035’ten itibaren 2021 referansına göre yüzde 100 azaltılmasını öngörüyor. Kilometre başına sıfır gram egzoz emisyonu anlamına gelen bu hedef, geleneksel benzinli ve dizel yeni otomobillerin satışını fiilen sona erdirecek şekilde tasarlandı.

Avrupa Komisyonu, Aralık 2025’te hedefin yüzde 90’a düşürülmesini önerdi. Bu öneride kalan emisyonların, AB’de üretilen düşük karbonlu çelik veya e-yakıtlar ve biyoyakıtlarla telafi edilmesi öngörülüyor. Böylece şarj edilebilir hibritler, menzil uzatıcılı elektrikliler ve diğer içten yanmalı motorlu araçlar için 2035 sonrasında da belirli bir alan bırakılması amaçlanıyor. Komisyon bu değişikliği halen bir mevzuat önerisi olarak tanımlıyor.

Almanya ile Fransa’nın üzerinde uzlaştığı bildirilen yaklaşım ise azaltım hedefini yüzde 80’e çekiyor.

Burada yüzde 80 azaltım hedefini, satışların kesin olarak yüzde 80’inin elektrikli, yüzde 20’sinin benzinli veya dizel olacağı şeklinde okumak doğru değil. Ortaya çıkacak satış dağılımı, modellerin emisyon değerlerine ve nihai hesaplama kurallarına bağlı olacak.

2030 HEDEFİNDE BEŞ YILLIK ESNEKLİK İSTENİYOR

Pazarlık yalnızca 2035’i kapsamıyor. Otomobillerde 2030 için belirlenen yüzde 55 emisyon azaltım hedefinin nasıl uygulanacağı da gündemde.

Komisyonun önerisi, üreticilerin performansının 2030-2032 arasındaki üç yıllık dönem üzerinden dengelenmesine imkan tanıyor. Yeni yaklaşımda ise değerlendirme döneminin beş yıla çıkarılması isteniyor.

Bu değişiklik, hedef oranını tek başına düşürmese de üreticilerin bir yıldaki yüksek emisyonlarını diğer yıllardaki daha düşük değerlerle dengelemesini kolaylaştırabilir. Böylece hedeflerin kaçırılması nedeniyle doğabilecek para cezaları karşısında daha geniş bir hareket alanı sağlanması amaçlanıyor.

FRANSA’NIN KARŞILIĞINDA İSTEDİĞİ AVRUPA’DA ÜRETİM

Uzlaşmanın diğer ayağını ise, kamu desteklerinde ve ihalelerde Avrupa’da üretilen ürünlere öncelik verilmesi oluşturuyor. Fransa, otomobil emisyon kurallarının gevşetilmesine destek verirken Almanya’nın da daha güçlü “Avrupa’dan satın al” şartlarına yaklaşması bekleniyor.

2035 YASAĞI KALDIRILMIŞ DEĞİL

Fransa’nın tutum değiştirmesi, üye ülkeler arasındaki dengeyi etkileyebilir. Paris, daha önce Komisyonun teklifinin ötesinde gevşemeye karşı çıkan ülkeler arasında yer alıyordu. Bununla birlikte Almanya ve Fransa’nın ortak talebi, tek başına AB mevzuatını değiştirmiyor.