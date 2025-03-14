Almanya'da Elon Musk öfkesi: Alıcıların yüzde 94'ü Tesla'ya 'hayır' dedi

Tesla'nın Almanya satışları 2024 yılında 2023'e göre yüzde 40'lık bir düşüşle kapanmıştı. Bu yılın ilk iki ayında ise yüzde 70'e varan bir düşüş yaşayıyor. Kullanıcıların elektrikli modellere temkinli yaklaşması, artan model sayısı ve yeni Model Y'nin henüz Avrupa'ya gelmemiş olmasıyla birlikte Elon Musk'un Alman iç siyasetine ilgisi de bu düşüşte etkili olarak görülüyor.

Elon Musk, son Almanya seçimlerinde aşırı sağ AfD'yi desteklerken, mitinglerine canlı yayınlarla bağlantılar yapmıştı.

Almanya'nın haber portallarından biri olan T-Online'ın anketine katılan 100 bin kişiden sadece yüzde 3'ü bir Tesla almayı düşündüğünü belirtti. Katılımcılaırn yüzde 94'ü ise bir daha Tesla almama niyetinde.

Marka yenilenen Model Y'nin satışlarının başlamasıyla bu çöküşün durabileceği görüşünde ama ankete göre durum sadece model veya Telsa ile ilgili değil. Daha Elon Musk ve görüşleriyle ilgili.

MUSK'IN DESTEKLEDİĞİ AFD, YÜZDE 20 OY ALDI

Aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi bir önceki seçimlere göre oy oranını 10,4 puan artırarak yüzde 20,8 ile ikinci sırada yer aldı.

Dünyanın en zengin milyarderi olan Elon Musk, Almanya'da gerçekleşen seçimler öncesinde aşırı sağcı ve göçmen karşıtlığıyla bilinen Almanya için Alternatif (AfD) partisine destek paylaşımlarını hiç bırakmadı.



Musk’ın AfD’ye verdiği bu destek, eski Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Alman halkı tarafından sert bir şekilde eleştirilmişti.

Musk ise Scholz’a sık sık X üzerinden hakaretlerde bulundu ve bir paylaşımında onu “beceriksiz bir aptal” olarak nitelendirdi.

ABD'DE DE PROTESTOLAR SÜRÜYOR

ABD'de de, Hükümet Verimlilik Departmanı (DOGE) başkanlığını yürüten Musk'ın sahibi olduğu Tesla şirketinin otomobil bayileri önünde protestolar düzenleniyor. Eylemciler bayilere zorla girerek oturma eylemi düzenledi.

TESLA HİSSELERİ DÜŞTÜ



Şirketin hisseleri Aralık ayındaki 490 dolarlık zirveden yüzde 50'den fazla düştü. Son haftalarda yüzde 15'in üzerinde değer kaybeden Tesla, 222 dolara kadar geriledi. Şirketin piyasa değeri ise 1,5 trilyon dolarlık zirve seviyesinden 850 milyar dolara kadar indi.



Elektrikli otomobil devi, Hükümet Verimliliği Departmanı'ndan (DOGE) sorumlu Üst Yönetici Musk'ın eylemleri ve Avrupa'daki aşırı sağcı siyasi partileri desteklemesinin etkisiyle ivme kaybetti. Tesla'nın Almanya'da satışları yıllık yüzde 76,3 gerilemişti.



Musk, Trump'ın seçim kampanyasına 200 milyon dolardan fazla harcama yapmıştı.

JPMorgan, Tesla’ya yönelik olumsuz algının, ABD ve dünya genelindeki Tesla mağazalarında protestolar ve boykotlar, şirketin müşteri tabanında güven kaybıyla satışlar üzerinde doğrudan etkili olduğunu belirtti. İkinci elde Tesla modellerinin satışının artması da bunun işareti olarak görülüyor.