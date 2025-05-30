Araç içi reklamlara tepki: "Black Mirror" tarzı

Sabah işe gitmek için aracınıza binip çalıştığınızda bilgi eğlence sisteminizde reklam görmek ister misiniz?

Çin'in elektrikli otomobil üreticilerinden biri olan Changan'ın elektrikli markası Deepal'de yaşanan bir olay tepki çekti. Önceden izin alınmadan araçların bilgi eğlence sistemleri aracılığıyla yaklaşık 480 bin müşteriye istenmeyen reklam izletililmesi tartışmaları da beraberinde getirdi.

Araçlarını çalıştıran müşteriler, orta konsollarında şirketin yeni modelinin 5 saniyelik tanıtım reklamını gördüklerini belirtti.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler eleştirilere neden oldu. Artan eleştirilere yanıt olarak Deepal araç sahiplerinden özür dilemek zorunda kaldı ve "Bundan sonra, benzer promosyon bildirimlerini iletmek için aracın bilgi-eğlence sistemini kullanmayacağız." açıklaması yapıldı.

Yeni nesil araçların uzaktan güncellenmesi birçok kolaylık sağlarken şirketlerin kullanıcılara reklam gödnermek için de kullanılabileceği görüldü.

Yani yakın gelecekte reklamlı ve düşük fiyatları otomobillerle, reklamsız ve fiyatı daha yüksek modellerin satıldığı dönemleri görebiliriz.