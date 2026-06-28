Avrupa'da Çin fırtınası esiyor. Satışlar katlanarak artıyor
Avrupa'da elektrikli otomobil satışları hızla yükselmeye devam ediyor. Bununla birlikte Çinli markaların Avrupa pazarındaki hakimiyetini de yükseltiyor.
Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) Mayıs ayı verilerine göre Avrupa pazarında elektrikli otomobil satışları hızla artıyor. Burada da itici güç olarak Çinli markaların yükselişi dikkat çekiyor.
Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkelerinde 1 milyon 152 bin 523 adet otomobil satıldı.
Yılın ilk beş ayında Avrupa Birliği genelinde elektrik destekli modeller pazar payı yüzde 20'ye ulaştı. Yüzde 37,8 pay ile hibrit modeller ise zirvede yer alıyor. İçten yanmalı otomobillerin payı ise düşmeye devam ediyor. Benzinli modeller yüzde 22,4'e, dizeller ize yüzde 7,6'ya kadar geriledi.
Veilerde asıl dikkat çeken ise Çinli otomotiv markalarının Avrupa pazarında yükselişi. 5 aylık dönemde ve Mayıs ayında Leapmotor, Chery ve BYD'nin büyümesi üç haneli rakamlara ulaştı. Mayıs ayında Leapmotor yüzde 465,1, Chery yüzde 244,1, BYD ise yüzde 136,6 satışlarını artırdı.
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