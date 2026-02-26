Avrupa'da elektrikli otomobil satışları artıyor
Avrupa'da elektrikli otomobil satışları Ocak ayında genel satışlardaki düşüşe rağmen yüzde 24'ten fazla arttı.
2025 yılını büyük bit yükselişle kapatan elektrikli otomobiller 2026 yılına da hızlı başladı.
Avrupa satış rakamlarına göre 2026 yılı Ocak ayında 799 bin 625 adet otomobil satıldı. Bunlardan 154 bin 230 adedi bataryalı otomobiller.
Bu rakamlarla elektrikli otomobillerin pazar payı da yüzde 20'ye yaklaştı.
Zirvede ise yine hibrit modeller yer alıyor. Şarj edilebilir hibrit modellerin satışları yüzde 28 artarken, 78 bin 741 adet oldu. Genel hibrit modellerin satışları ise 308 bin 364 adetle pazarın yüzde 38,6'sını oluşturuyor.
Benzinli ve dizellerdeki düşüş ise sürüyor. Benzinli otomobillerin pazar payı yüzde 22'ye kadar gerileri ve elektrikli araçlarla makas daraldı.
