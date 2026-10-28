Avrupalıların Çin ısrarı. Sıfırda vergi artınca ikinci el elektrikliye yöneldiler

Çin’den Avrupa’ya otomobil satışında ikinci el araçların ağırlığı artıyor. China EV Marketplace’in (CEVM) paylaştığı verilere göre şirketin Avrupa Birliği müşterilerine gerçekleştirdiği ikinci el araç satışları, 2026’nın Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 280 arttı. Aynı dönemde yeni araç satışları ise yüzde 44 geriledi.

Rakamlar Avrupa pazarının tamamını değil, platformun kendi satışlarını gösterse de bu değişim, Çin’den otomobil almak isteyen müşterilerin daha düşük maliyetli seçeneklere yöneldiğine işaret ediyor.

AZ KİLOMETRELİ ARAÇLARDA BÜYÜK FİYAT FARKI

Çin’de sıfır otomobillerin ucuzlaması, ikinci el fiyatlarını da aşağı çekiyor. Şirket, yaklaşık 6 bin kilometre kullanılmış bazı otomobilleri ilk Çin liste fiyatlarının yüzde 40 altında bulabildiğini söylüyor.

Çin Otomobil Distribütörleri Birliği'nin Eylül 2026 raporu da yeni araç fiyatlarının ikinci el değerleri üzerindeki baskısına dikkat çekiyor. Rapora göre markanın yanı sıra model değişimleri, fiyat istikrarı ve ikinci el piyasasındaki talep de değer kaybını etkiliyor. Bu nedenle benzer yaş ve kilometredeki elektrikli otomobiller arasında önemli fiyat farklılıkları oluşabiliyor.

EK VERGİLER İKİNCİ EL ARAÇLARI ÖNE ÇIKARIYOR

Fiyat farkının yanında Avrupa Birliği’nin Çin üretimi elektrikli otomobillere uyguladığı ek vergiler de satın alma tercihlerini etkiliyor.

AB’nin düzenlemesi, Çin menşeli yeni elektrikli otomobilleri kapsıyor. Üreticiye göre değişen telafi edici vergi oranları BYD için yüzde 17, Geely için yüzde 18,8 ve SAIC için yüzde 35,3 olarak belirlenmiş durumda. İkinci el araçların bu düzenlemenin kapsamı dışında kalması, yeni araç ithalatına kıyasla maliyet avantajı yaratabiliyor.

Tabi bu durum ikinci el otomobillerin vergisiz getirildiği anlamına gelmese de sıfıra göre yine de çok uygun kalıyor.

ŞARJ UYUMU VE SATIŞ SONRASI DESTEK DE BELİRLEYİCİ

Çin iç pazarı için üretilmiş bir elektrikli otomobil, Avrupa’da resmi olarak satılan versiyonuyla aynı kullanım koşullarını sunmayabiliyor. Çin standardı GB/T şarj bağlantısına sahip araçlarda Avrupa’daki CCS2 altyapısıyla kullanım için uygun adaptör gerekiyor.

Garanti ve servis desteğinin de araç özelinde netleştirilmesi gerekiyor. İhracatçının sunduğu hizmetin kapsamı, yedek parçanın nereden sağlanacağı ve olası gönderim masrafları, düşük satın alma fiyatı kadar önemli.

Bu nedenle Çinli ikinci el satış markaları teslimat süresini kısaltmak amacıyla teslimat merkezleri kuruyor. Böylece Çin’den sevkiyat beklemek istemeyen müşteriler Avrupa’daki stoklardan araç alabiliyor.