Avrupa'nın ilave vergileri Çinli otomotivcileri yavaşlattı

AB Komisyonu, Çin'de üretilen elektrikli otomobillere sağlanan sübvansiyonlar nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında, Birlik üyesi ülkelere ithalatta yüzde 38,1'e varan oranlarda ilave vergi uygulama kararı almıştı.



Açıklamada, BYD'nin yüzde 17,4, Geely'nin yüzde 19,9, SAIC'in yüzde 37,6, soruşturmada işbirliği yapan Çin'deki diğer elektrikli otomobil üreticilerinin ortalama yüzde 20,8, işbirliği yapmayan diğer şirketlerin ise yüzde 37,6 oranında vergiye tabi olacağı kaydedildi.

Karar öncesinde AB, Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara yüzde 10 vergi uyguluyordu. Açıklanan son vergi oranları yürürlükteki yüzde 10'un üzerine eklenecek.

Yeni vergiler etkisini Temmuz ayı rakamlarında gösterdi. Çinli otomobil üreticileri, Temmuz ayında Avrupa genelinde daha az elektrikli araç girişi yaptı. Yeni tarifeler, elektrikli araç satışlarındaki genel düşüşün etkisini de artırdı.



Dataforce'un araştırmasına göre, MG ve BYD markaları bölgedeki EV kayıtlarının yüzde 9,9'unu oluştururken, bu oran Temmuz 2023'te yüzde 10,2 idi.



Bir diğer araştırma şirketi JATO Dynamics'e göre ise MG, Temmuz ayında bir önceki yıla göre yüzde 38, Haziran ayına göre ise yüzde 60'lık büyük bir düşüş yaşadı.

SAIC bünyesindeki MG, ilave gümrük vergisinden önce Haziran ayında 13 binden fazla elektrikli modelini Avrupa'da bayilerine teslim etmişti. Temmuz ayında ise sadece 5 bin 330 araç teslimi yapıldı.