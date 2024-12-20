Baskı artıyor: Avrupa Birliği içten yanmalı yasağını iptal edecek mi?

Avrupa Birliği'nin 2035'te içten yanmalı araçları yasaklama planını değiştirmesi talebi uzun zamandır otomotiv piyasasında kulaktan kulağa konuşuluyordu. Son olarak AB Komisyonunun içinden ortaya çıkan bir belge konuyu yeniden gündeme getirdi.

Avrupa Parlamentosu’da yer alan en büyük siyasi grup Avrupa Halk Partisi (EPP), yetkililere kararlarını değiştirmeleri için baskı yapıyor.

Reuters’ın haberinde ortaya çıkan taslak belgeye göre, 2035 sonrasında içten yanmalı araçların alternatif yakıtlarla devam etmesi gerekiyor. Ayrıca şarj edilebilir hibrit araçlara da izin verilmesi isteniyor.

EPP’ye göre gelecek yıl yürürlüğe girecek olan emisyon düzenlemesinin 2027’ye kadar ertelenmesi gerekiyor. Renault CEO’su Luca de Meo’nun açıklamasına göre, karar ertelenmezse gelecek yıl sektörün ödeyeceği emisyon cezası 15 milyar euro olabilir.

MARKALAR PLANLARINI ERTELEDİ



Toyota, 2026'da planladığı elektrikli araç üretim hedeflerini üçte bir oranında azalttığını açıkladı. Marka 2026'ya kadar yılda 1,5 milyon ve 2030'a kadar 3,5 milyon elektrikli üretme niyetinde bir değişiklik olmadığını söylese de, bunun hedef değil hissedarlar için kıstas olduğunu belirtti.



Bir diğer marka Volvo ise 2030'a kadar tamamen elektrikli olma hedefini iptal etti. O zamana kadar hibrit otomobiller üretmeye devam edecek.



Ford elektrikli modellere ayırdığı payını düşürme kararı aldı. Marka, ayrıca 2030 yılına kadar Avrupa'da yalnızca tam elektrikli otomobiller satma planını da yeniden düşündüğünü duyurdu.



Daha önce 2030 yılına kadar tamamen elektrikliye geçme hedefi açıklayan Renault da hedef değiştirerek, önümüzdeki 10 yıl daha elektrikli ve içten yanmalı motorları birlikte sunmayı düşünüyor.



Bentley de 2030 yılı tamamen elektrikli olma hedefini daha çok plug-in hibrit modellere odaklanılması nedeniyle ertelendiğini açıklamıştı.



İTALYA: AB'NİN KARARININ DEĞİŞMESİ GEREKİYOR

İtalyan yetkililer, Avrupa Birliği'nin 2035 yılından itibaren yeni içten yanmalı motor satışını yasaklama planının gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyor.



Enerji Bakanı Gilberto Pichetto Fratin, Avrupa otomotiv endüstrisindeki yavaşlama nedeniyle farklı piyasa gerçeklerini yansıtacak şekilde planın değiştirilmesi gerektiğini belirtti.