Batarya değişim teknolojisi hızla ilerliyor: Şarj sorununa çözüm olur mu?

Çin'in en büyük batarya üreticisi CATL ve 5 büyük Çinli otomobil üreticisi ortağı, 2025 Şangay Otomobil Fuarı'nda batarya değişim teknoljisine (Choco-SEB) uyumlu 10 modelini tanıttı.

CATL, FAW, Changan Auto, BAIC, Chery ve GAC'ın üst düzey temsilcilerinin bulunduğu etkinlikte tanıtılan 10 modelin sedan, aile araçları ve gençlere yönelik segmentleri kapsadığı belirtildi.

Geçtiğimiz Aralık ayında CATL, 20# ve 25# isminde standartlaştırılmış iki batarya bloğunu duyurmuştu. İki blok benzin sınıflarıan benzetilerek, LFP (Lityum Demir Fosfat) veya Üçlü (muhtemelen NMC/NCA) pil kimyaları kullanılarak farklı kapasitelerde sunulacak.

Böylece kullanıcılar bataryalarını menzillerine göre farklı seçebilecek ve ona göre pil paketi satın alabilecek.



CATL, 2025 yılı sonunda değişim istasyonu sayısının 1000'e ulaşacğaını belirtti.

ŞARJ YERİNE BATARYA DEĞİŞİMİ

Batarya değişim istasyonları günümüzün akaryakıt istasyonları gibi çalışıyor ve boş batarya ile giren bir araç 3 dakikada içinde dolu batarya ile çıkabiliyor.



SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?



Elektrikli otomobillerin bataryalarını tamamen doldurmak bazen çok uzun süreler alabiliyor. Henüz çok az noktada ulaşabileceğimiz en hızlı şarj alternatifiyle bile bu süre yüzde 20’den yüzde 80’e 20 dakika sürüyor. Batarya değişim istasyonları ise bu süreyi 3 dakikanın altına indirebiliyor.



İstasyona gelmeden önce araç sahibi gideceği istasyonu ve batarya tercihini seçip sıraya giriyor. İstasyona geldiğinde otomatik araba yıkama makinelerinde olduğu gibi sürücüler araçlarını bir bölmeye sokuyor. İnsan müdahalesi olmadan otomatik çalışan sistem bitik bataryayı çıkararak, dolu olarak bekletilen şarj edilmiş bataryayı 30 saniyede araca monte ediyor.