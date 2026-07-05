Batarya kapasitesi yarışına tepki. Batarya kapasitesi mi, şarj hızı mı?
Elektrikli otomobil piyasasında gittikçe kızışan batarya kapasitesi yarışına tepki geldi.
Elektrikli otomobil pazarında son dönemde gittikçe artan batarya kapasiteleri adeta bir yarışa dönüşmüş durumda. Güney Koreli üretici Hyundai ise büyük bataryaların verimlilik ve maliyet açısından faydalı olmadığı görüşünde.
Özellikle son dönemde BMW tarafından tanıtılan modellerde kullanılan büyük bataryalar Hyundai tarafından yanlış strateji olarak değerlendirildi.
Hyundai Teknik Şefi Manfred Harrer'a göre batarya boyutları artık sınırlandırılmalı. Hatta bu sınırlama bundan 5 yıl önce başlamalıydı. Harrer, günümüzdeki modellerde 100 kWh'lik bir bataryanın fazlasıyla yeterli olduğu görüşünde.
Sektörde ve özellikle Çin tarafında ise sadece büyük bataryaların yeterli olmadığı görüşü hakim. Bataryanın boyutunu büyütmek yerine şarj sürelerini hızlandırmak daha öncelikli olmalı.
- Avrupa'da Çin fırtınası esiyor. Satışlar katlanarak artıyor27 Haziran 2026 Cumartesi
- Çin'de yeni hedef ağır vasıtada enerji dönüşümü22 Haziran 2026 Pazartesi
- Katı hal pillerin seri üretimi yıllar alabilir16 Haziran 2026 Salı
- Tatiller satışları vurdu. Düşüş devam ediyor06 Haziran 2026 Cumartesi
- Elektrikli araç ve şarj sayısı hız kesmeden artıyor28 Mayıs 2026 Perşembe