Batarya kapasitesi yarışına tepki. Batarya kapasitesi mi, şarj hızı mı?

Elektrikli otomobil pazarında son dönemde gittikçe artan batarya kapasiteleri adeta bir yarışa dönüşmüş durumda. Güney Koreli üretici Hyundai ise büyük bataryaların verimlilik ve maliyet açısından faydalı olmadığı görüşünde.



Özellikle son dönemde BMW tarafından tanıtılan modellerde kullanılan büyük bataryalar Hyundai tarafından yanlış strateji olarak değerlendirildi.



Hyundai Teknik Şefi Manfred Harrer'a göre batarya boyutları artık sınırlandırılmalı. Hatta bu sınırlama bundan 5 yıl önce başlamalıydı. Harrer, günümüzdeki modellerde 100 kWh'lik bir bataryanın fazlasıyla yeterli olduğu görüşünde.



Sektörde ve özellikle Çin tarafında ise sadece büyük bataryaların yeterli olmadığı görüşü hakim. Bataryanın boyutunu büyütmek yerine şarj sürelerini hızlandırmak daha öncelikli olmalı.