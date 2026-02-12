Batarya ömrü endişesi bitiyor mu? Ultra hızlı şarjla bile 1,8 milyon kilometre iddiası

Elektrikli araçların şarj süreleri ve menzil kaygısıyla birlikte kullanıcıları en çok endişelendiren batarya ömrü oldu. Elektrikli araçların pillerinin hızla eskidiği ve menzillerinin yıl geçtikçe hızla düştüğü iddiaları hep soru işareti yarattı.



Markanın yeni 5C bataryası, 29 Ocak 2026'da "1 milyon kilometre kolaylaştı" başlığıyla tanıtılmıştı. CATL, bu teknolojiyi ultra hızlı şarj dayanıklılığında bir atılım olarak konumlandırıyor ve performansının aracın ömrünü aşabileceğini belirtiyor.



Paylaşılan videoda 60 derecelik sıcak havalarda bile, bataryanın 1400 döngüden sonra yüzde 80 kapasitesini koruduğu, bunun da yaklaşık 840.000 kilometreye denk geldiği belirtilmişti.



CATL'den son gelen bilgilere göre ise 5C ultra hızlı şarjı destekleyen bataryanın 3000 şarj döngüsü veya 1.8 milyon kilometreden sonra bile kapasitesinin yüzde 80'ini koruyor.

Bu teknoloji ile elektrikli araçlardaki batarya ömrü veya batarya değişim maliyeti endişesi de son bulabilir.