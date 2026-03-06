Batarya teknolojisi gelişiyor, şarj hızlanıyor. 9 dakikada tam şarj

Elektrikli araç alacaklar için en düşündürücü konulardan biri olan şarj süreleri teknoloji geliştikçe ortaya kalkmaya başladı.



Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi konumunda bulunan Çinli BYD, ikinci nesil Blade Batarya ve süper hızlı şarj teknolojisini tanıttı. İki teknoloji birleştiğinde ortaya çıkan hız şaşkınlık yaratıyor. İkinci nesil bataryalar yalnızca 5 dakikada yüzde 10'dan yüzde 70'e şarj olabiliyor. Yüzde 10'dan yüzde 97'ye gelmesi ise sadece 9 dakika sürüyor.



Bir başka dikkat çeken nokta ise -30 derecelik sıcaklıkta yüzde 20'den yüzde 97'ye şarj süresinin 12 dakika olması.



Yeni bataryalar eski nesil standart şarj istasyonları kullanıldığında bile eski bataryalara göre yüzde 30 ila yüzde 50 arasında daha hızlı şarj sunuyor.



Markanın bu batarya ile tanıtılan modeli Denza Z9 GT, tek şarjla 1036 kilometrelik bir menzil vadediyor.



1500 KW ŞARJ İSTASYONU



Yeni bataryalarla birlikte devreye alınan yeni nesil Flash şarj istasyonları ise 1500 kW maksimum güç sunuyor.