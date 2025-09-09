Batarya teknolojisi nereye gidiyor? 1 milyon kilometre gatrantisi

Çinli batarya devi CATL, Avrupa'daki elektrikli araçlara yönelik yeni bataryasını tanıtımını IAA Mobility 2025'te yaptı. Uzun menzil ulrta hızlı olarak tanıtılan Shenxing Pro isimli batarya Avrupa'da iki farklı versiyonla satışa sunulacak.

LFP yani Lityum demir fosfat tabanlı bataryanın en büyük özelliği, termal kaçak olması durumunda bile bataryanın 1 saatten uzun süre kullanılabilir olması. Hücreler arasındaki akü yangınını önlemek için tasarlanan NP 3.0 sistemi kullanılıyor. "Yayılma yok" anlamına gelen NP 3.0, termal kaçaktan sonra bile aracın hızını korumasına ve sürücünün duman veya yangın olmadan güvenli bir yere gitmesine olanak tanır.

Bataryanın iki versiyon olduğunu başta söylemiştim. Bunlardan biri "uzun ömür ve uzun menzil" diğeri ise "Süper hızlı şarjlı" batarya.

CATL'e göre uzun menzilli versiyon 12 yıl veya 1 milyon kilometre kullanım ömrü ile 758 km WLTP menzili sunabiliyor. CATL ayrıca, bataryanın ilk 200 bin kilometre kullanımdan sonra sadece yüzde 9'luk kayıp yaşadığını belirtiyor.

Süper Hızlı Şarjlı versiyon ise 10 dakikada 478 kilometrelik bir menzil vadediyor. Bu da kendisini Avrupa'nın en hızlı şarj olan LFP bataryası yapıyor. Üstelik -20 derecelik soğuk iklimde bile 20 dakikalık şarjla 410 kilometre menzil sağlayabiliyor.